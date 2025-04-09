斥美國關稅損害全球貿易 李家超︰特區7方面加強應對

李家超昨出席行會前見記者主動回應美國開徵對等關稅，指對本港加徵34%關稅，連同早前的兩成關稅，累計徵收54%關稅，批評美方做法霸凌無理。他指，美國濫施關稅，影響全球不同國家和地區，稅率加幅巨大、涵蓋的商品範圍廣泛，破壞世界經濟秩序，為世界帶來極大風險及不穩定性。

美國向所有貿易夥伴加徵對等關稅，行政長官李家超昨批評美國不再奉行自由貿易，肆意破壞世界共同建立的世界貿易規則，霸凌野蠻、損害全球貿易，嚴重破壞多邊貿易體制及全球化進程。香港特區政府會7方面應對，包括積極融入國家發展大局及與更多經濟體簽訂自貿協定等。

李家超稱，香港是高度外向型國際自由港，轉口貿易可能面對壓力，中小企、跨境電商短期內無可避免受到影響。他引述有分析估計，未來兩年，中美雙邊貿易額至少將大幅下跌兩成；又提及去年香港產品出口至美國的貨值，僅佔香港總出口總值0.1%，而美國在香港整體貨物出口的市場佔比，由2018年8.6%減至6.5%。相反東盟市場份額則不斷上升，排名僅次於內地。自2019年東盟已超越美國成為香港第二大貨物出口市場，反映特區政府鞏固優勢，把握機遇，防範風險的策略正確。

李家超指，特區政府會在7方面應對，包括積極融入國家發展大局；加強國際交往合作，深化區域合作；加快產業升級轉型，開展高增值創新經濟模式；加大發展科技創新，吸納高端人才，提高生產力及效率；推動國際金融合作，發揮國際金融中心地位；把握多國需要分散地區風向的大趨勢，吸引外國企業資金進駐香港；以及繼續為業界提供支援應對挑戰，包括透過金管局協調銀行界為企業資金周轉。

行會成員、經民聯立法會議員林健鋒稱，面對特朗普政府的加徵關稅措施，與美國貿易的本港出口商及製造商首當其衝，認為情況若繼續惡化，本港出口製造業將步入寒冬。他促請各方面中小企。

金管局銀行業助中小企融資

金管局與銀行業中小企貸款協調機制和中小企融資專責小組分別舉行會議後，聯同銀行業推出針對個別行業的支持措施，當中承諾會積極落實早前推出的「9+5」項支持中小企措施，包括續以包容態度按「還息不還本」計劃，提供彈性還款安排和延長貸款還款期等信貸支援。與會銀行亦同意為進出口及製造業界彈性延長貿易融資貸款還款期，或提供其他安排如分期攤還貸款等。