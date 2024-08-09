斥資逾10億重建「馬頭圍道/落山道項目」　市建局：仍未評估賺定蝕(更新)

市建局今(9日)宣布開展新的收購重建項目，項目屬於土瓜灣「馬頭圍道/落山道發展項目」，地盤總面積達2,120平方米，預料涉及110個業權，有約180戶及約20間地舖商戶受影響。市建局預料將斥資10多億元，收購共約112個業權。項目重建後可提供合共1.42萬平方米樓面面積，約230個住宅單位，地面及低層約2,360平方米則提供商業/零售設施，目標2033至34年度落成。 市建局形容斥資10多億元是以輕資本形式，希望用較低資金達到區內的規劃裨益，並會以「最貼市的價格」收購。

冀以最貼市價格收購 屬「 輕資本」形式 項目範圍為馬頭圍道324至354號的雙數樓宇，樓高3至9層，樓齡達55年或以上，地盤面積約2,120平方米，界線大概東面毗連馬頭圍道，南面毗連一條後巷，西面毗連市建局靠背壟道/浙江街發展計劃，以及北面毗連落山道。重建後則可提供合共1.42萬平方米樓面面積，住宅樓面約11,830平方米，商業或零售樓面約2,360平方米。 市建局今(9日)展動項目及進行凍結人口調查，並在早上派員到場張貼重建告示，確定單位數目和樓宇使用情況。項目公布期為2個月，公眾最遲在10月9日就項目向市建局提交反對意見的最後日期，市建局希望在收到反對意見後，最遲在明年1月9日或之前，呈交沒有撤回的「反對意見」給予發展局局長考慮，經批准後市建局才開始收購程序，預料項目在2033至34年落成。

自住業主以7年樓齡呎價計算補償或樓換樓 在收購、保償及安置事宜，市建局總經理唐溢雯表示，對於住宅物業的自住業主，現金補償會以重置單位7年樓齡的價值呎價作計算基礎，並設有「樓換樓」選擇。至於住宅物業的非自住業主，以及非住宅物業的自用或非自用業主，均會以物業市值另加「適用津貼」。 在租客方面，住宅租客會提供特惠津貼或安置安排，非住宅租客則會有特惠津貼另加營商特惠津貼。市建局提醒業主在整個收購過程，毋須要求租客交吉遷出，強調出租或空置物業在收購價錢上是沒有分別，局方會在今日進行結凍人口調查後，根據物業情況釐訂收購價。市建局將於下周舉行簡介會，向受項目影響的業主和租戶講解物業收購和保償安置政策等。