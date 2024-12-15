新一份財政預算案展開公眾諮詢 陳茂波：公共財政須更謹慎管理

財政司司長陳茂波發表網誌指，新一年度的《財政預算案》公眾諮詢今日(15日)展開，希望更好地了解大家的觀點、想法和意見，凝聚各方對預算案方向的共識。他又指，面對持續不明朗的外圍環境、複雜多變的環球政經局勢，以及本港經濟處於結構調整過程，本港必須更謹慎管理好公共財政，但與此同時，推動本港經濟提速發展同樣重要。他認為在這個階段，發展是核心，穩定至關鍵。
內地來港旅客數目顯著上升
陳茂波指出，隨著中央繼續堅定推出各項穩經濟、利營商的有力舉措，加上各項惠港挺港的重要措施，近月本港市場氣氛漸見好轉，其中十月零售總銷貨價值按月錄得回升、近月食肆收益亦大致平穩。而深圳居民一簽多行兩周前恢復並擴大，內地來港旅客數目顯著上升。上周末內地訪港旅客的人數平均超過13萬人，比上月周末平均人數超過15%，也比去年12月首個周末上升超過20%。而來自東南亞國家的旅客人數，更已恢復至接近疫情前水平。
至於本地零售、餐飲和旅遊相關行業人氣顯著轉旺，啟德體育園預計明年三月正式啟用，首季度亦有更多的大型國際盛事和會議在港舉行，相信能進一步刺激市道，有助促進投資者在港投資興業的正面預期。
海內外的企業仍對香港充滿信心
陳茂波又指，本地的創科生態圈亦愈趨蓬勃。他引述最新數據指，本港的初創企業數目再創新高，其中非本地創辦人成立的初創數目佔比，亦上升至28%。很多來自內地、歐美，以至其他亞洲地區的初創公司創辦人，都認同香港在創科發展上的獨特優勢，以及全鏈條的籌融資市場和政府政策支持，願意前來實現夢想。
至於母公司在境外的駐港公司總數亦創歷年新高。陳茂波相信，即使地緣政治壓力持續，海內外的企業仍然對香港充滿信心，選擇以香港作為在這個區域乃至環球業務的重要據點。這也反映過去一段時間，我們到海內外加緊宣傳香港優勢、說好香港真實故事的工作已漸見成效。
陳茂波就說「這些新來港的企業，不論是初創公司或大型企業、不管是從事傳統產業抑或新興行業，它們在港投資興業、創造更多的就業機會，都為本港經濟發展增添動能，是以實際行動對香港前景投下信心一票。」