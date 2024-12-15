新一份財政預算案展開公眾諮詢 陳茂波：公共財政須更謹慎管理

財政司司長陳茂波發表網誌指，新一年度的《財政預算案》公眾諮詢今日(15日)展開，希望更好地了解大家的觀點、想法和意見，凝聚各方對預算案方向的共識。他又指，面對持續不明朗的外圍環境、複雜多變的環球政經局勢，以及本港經濟處於結構調整過程，本港必須更謹慎管理好公共財政，但與此同時，推動本港經濟提速發展同樣重要。他認為在這個階段，發展是核心，穩定至關鍵。

內地來港旅客數目顯著上升

陳茂波指出，隨著中央繼續堅定推出各項穩經濟、利營商的有力舉措，加上各項惠港挺港的重要措施，近月本港市場氣氛漸見好轉，其中十月零售總銷貨價值按月錄得回升、近月食肆收益亦大致平穩。而深圳居民一簽多行兩周前恢復並擴大，內地來港旅客數目顯著上升。上周末內地訪港旅客的人數平均超過13萬人，比上月周末平均人數超過15%，也比去年12月首個周末上升超過20%。而來自東南亞國家的旅客人數，更已恢復至接近疫情前水平。