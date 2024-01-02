新一屆區議員宣誓就任 李家超促協力支持基本法23條立法

新一屆區議員昨日宣誓就任。行政長官李家超在宣誓儀式上提出4點要求，包括發揮好政府和居民之間橋樑作用，須齊心協力支持《基本法》23條立法；為社區生活帶來實質改善，做到「民有所呼，我有所應」。
宣誓儀式在政府總部舉行，李家超在宣誓儀式致辭時，向區議員提出4項要求，包括必須擁護《基本法》及效忠香港特別行政區；做好「上情下達、下情上報」、發揮好政府和居民之間橋樑作用；同時須將「愛國者治港」原則落實到地區治理層面，肩負維護國家安全的重責，須齊心協力《基本法》23條立法工作；必須以市民為中心，為社區生活帶來實質改善，做到「民有所呼，我有所應」。
民政及青年事務局長麥美娟獲行政長官授權負責監誓，全體470名候任區議員分區宣誓，再簽署誓詞文本，歷時約一個半小時。儀式結束後，麥美娟與4名區議員在宣誓完結後見記者，她稱，所有區議員都是愛國愛港，將全力投入地區工作。
各區議會本周召開首次會議
各區議會本周會召開第一次會議，麥美娟稱，不少區議會已提出成立工作小組，在地區層面提振經濟；她指不會強制要求舉辦全新活動，歡迎各區議會將有地區特色的活動發揚光大。
被問到政府會否重新向區議會發放撥款權力，她指區議會是非政權性區域諮詢組織，不應有審批撥款權力，有需要時，可向當局申請撥款。