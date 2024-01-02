新一屆區議員宣誓就任 李家超促協力支持基本法23條立法

新一屆區議員昨日宣誓就任。行政長官李家超在宣誓儀式上提出4點要求，包括發揮好政府和居民之間橋樑作用，須齊心協力支持《基本法》23條立法；為社區生活帶來實質改善，做到「民有所呼，我有所應」。

宣誓儀式在政府總部舉行，李家超在宣誓儀式致辭時，向區議員提出4項要求，包括必須擁護《基本法》及效忠香港特別行政區；做好「上情下達、下情上報」、發揮好政府和居民之間橋樑作用；同時須將「愛國者治港」原則落實到地區治理層面，肩負維護國家安全的重責，須齊心協力《基本法》23條立法工作；必須以市民為中心，為社區生活帶來實質改善，做到「民有所呼，我有所應」。