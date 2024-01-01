新一屆區議會今日宣誓就任　李家超向區議員提出4項要求

踏入2024年元旦日，改制後的首屆區議會今日(1日)就任，470名區議員早上到政府總部進行閉門宣誓儀式，特首李家超致辭時向區議員提出4項要求，包括必須擁護《基本法》和效忠特區、必須做好「上情下達、下情上報」發揮橋樑作用、必須將「愛國者治港」原則落實到地區治理層面，齊心協力支持《基本法》23條立法工作，以及須以市民為中心為社區生活帶來實質改善。
提醒區議員注意個人言行
李家超認為，每名區議員都應運用好自己的專業知識、社會經驗、文化背景，做到知責於心、履責於行，透過優勢互補，發揮「一加一大於二」的協同效應。他又提醒新一屆區議會引入履職監察機制，區議員要注意個人言行和區議會主席指派的任務及工作指標等。
區議員宣誓時讀出的區議會誓詞，包括定當擁護《基本法》、效忠特區、盡忠職守、遵守法律和廉潔奉公，為香港特別行政區服務。整場宣誓歷時約1.5小時，負責監誓的民政及青年事務局局長麥美娟會後稱，各個區議員都是愛國愛港、熱心於社區服務，形容這是完成「愛國者治港」的最後一公里。她又稱，履職監察機制下區議會將按照各區訂下不同工作目標和計劃，如新界區會要求探訪鄉村和漁民等，強調旨在更好服務市民、並非要大家「跑數」，同時表示會盡量協助區議員開設議員辦事處。
楊何蓓茵冀公務員與區議員「有來有往」
公務員事務局局長楊何蓓茵亦在社交網站表示，要有效推展地區治理工作，參與地區治理的公務員需要與18區區議會保持良性互動，她希望雙方可以坦誠溝通、「有來有往」，妥善解決地區問題，共同促進地區發展。