新一屆區議會今日宣誓就任　李家超向區議員提出4項要求

踏入2024年元旦日，改制後的首屆區議會今日(1日)就任，470名區議員早上到政府總部進行閉門宣誓儀式，特首李家超致辭時向區議員提出4項要求，包括必須擁護《基本法》和效忠特區、必須做好「上情下達、下情上報」發揮橋樑作用、必須將「愛國者治港」原則落實到地區治理層面，齊心協力支持《基本法》23條立法工作，以及須以市民為中心為社區生活帶來實質改善。

提醒區議員注意個人言行

李家超認為，每名區議員都應運用好自己的專業知識、社會經驗、文化背景，做到知責於心、履責於行，透過優勢互補，發揮「一加一大於二」的協同效應。他又提醒新一屆區議會引入履職監察機制，區議員要注意個人言行和區議會主席指派的任務及工作指標等。