新一屆區議會組成採混合模式 消息：直選議席大減至兩成

據悉，政府昨召開會議，向行政會議成員簡介區議會組成新方案。新一屆區議會整體議席數目與現屆約480席相若，但議席將由目前大部分由直選選出議員，改為「直選、委任、間選」的混合模式組成，其中直選議席比例預料會大減至約兩成。如以此比例推算，全港區議會直選議席會將減至不足100席。

現屆區議會任期年底屆滿，何去何從最快今日有答案。消息指，新一屆區議會整體議席數目與現屆約480席相若，但議席將改為「直選、委任、間選」的混合模式組成，其中直選議席比例預料會大減至約兩成，並會引入資格審查制度，確保參選人符合愛國者原則。

料方案最快今日正式公布

當局又計劃增設入閘門檻，區議員必須通過資格審查。消息指，參選者須取得分區委員會、地區防火和滅罪委員會的成員提名。據了解，行政會議今日開會討論方案，預計最快同日公布。

若方案獲得通過，區議會將會首次引入「間選」制度，同時是自2012年的第四屆區議會後，重新設立委任區議員制度。

郭偉強：落實愛國者治港

身兼東區區議員的工聯會立法會議員郭偉強認為，為落實愛國者治港和維護國家安全，改革區議會是事在必行，而改革方向要確定反政府力量不能透過區議會滋長。他承認，隨著直選議席減少，或影響地區工作，但相信區議員不論如何產生，都會主動和踴躍參與地區事務和接觸市民，「我覺得都係一個向好嘅轉變」。

袁海文：民主大倒退

民主黨深水埗區議員袁海文則形容有關改制必然是民主大倒退，指10年政府取消區議會委任制時，當時官員稱是回應社會整體訴求，民主向前邁進，「你點樣說服到公眾，大幅減少直選議席，可以有助整體和民主發展？」

他指，自己去年中已決定專注照顧家人，來屆不再參選，但相信未來部分民主派人士或會被容納到新制度下，部分則「可能連提名都拎唔到」，未能參選。他同時擔心，未來直選區議員要面對更多選民，但所得資源與間選和委任議員相若，料會影響區議員跟進個案的質素，甚至吸引直選議員轉投間選或委任，「唔使咁辛苦，又街站又剩」。