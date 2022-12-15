新一屆港區人大誕生　霍啟剛及朱葉玉如成票王票后

第十四屆港區全國人大代表今早(15日)在會展舉行，由42名候選人選出36個席位代表，其中15人成功連任，科技大學校長朱葉玉如取得最多1,254票，成為票后，而首次參選的霍啟剛就以1,248票成為票王。

選舉由選舉會議主席團常務主席李家超主持，全國人大常委會秘書長楊振武列席，1,420名選舉會議成員當中有1,273人出席，最終有效票為1,267張，廢票有6張。

36名當選人名單中，包括前運房局局長陳帆、嶺大校董會主席姚祖輝、立法會議員李慧琼、林順潮、馬逢國、陳勇、陳仲尼、陳振英、梁美芬、陳曼琪、黃英豪等，還有教聯會主席黃錦良及鄺美雲。36人當選名單將會提交人大常委會做代表資格審查，稍後再確認及公布人大代表名單。

6人落選 包括 范徐麗泰兒子范駿華

至於6名落選者包括全港各區工商聯青年企業家聯合會創會主席沈慧林、香港美協主席林天行、前全國人大常委范徐麗泰的兒子范駿華、保良局主席陳正欣、律師鄭國杰及工聯會副會長謝愛紅。

楊振武： 選舉充分發揚民主

楊振武在選舉結果公布後表示，選舉公開、公平、公正完成，充分發揚民主，相信會得到社會各界認同及肯定，希望當選的人大代表有實際行動，堅定不移貫徹「一國兩制」方針，愛國愛港，堅決維護《憲法》和《基本法》權威，緊密團結廣大香港同胞，排解民生憂難。