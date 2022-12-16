新一屆港區人大誕生 霍啟剛朱葉玉如成票王票后

第14屆港區全國人大代表選舉在會展舉行，共選出36人，當中15人成功連任。 (李睿哲攝)

第十四屆港區全國人大代表選舉昨早在會展舉行，供1,420名選舉會議成員從42名候選人選出36個席位代表。選舉最終有1,273人出席投票，有效票為1,267張。科技大學校長朱葉玉如取得全場最多票數、獲1,254票成為票后；票王則為獲1,248票、首次參選的霍啟剛。15人成功連任，而前運房局局長陳帆首次參選亦成功當選。全國人大常委會秘書長楊振武期望，新當選人大有實際行動，堅定不移貫徹「一國兩制」方針。

選舉由選舉會議主席團常務主席李家超主持，全國人大常委會秘書長楊振武列席，1,420名選舉會議成員當中有1,273人出席，最終有效票為1,267張，廢票有6張。科技大學校長朱葉玉如取得最多1,254票，成為票后，而首次參選的霍啟剛就以1,248票成為票王。

36名當選人名單中，有15人成功連任，包括現屆召集人馬逢國、因染疫缺席的陳勇、工聯會會長吳秋北、港區婦聯代表聯誼會會長陳曼琪等；民建聯主席李慧琼成功從全國政協「轉跑道」；前運輸及房屋局局長陳帆、基本法委員會委員梁美芬等首次當選。