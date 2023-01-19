新一屆港區政協出現不少新面孔 政商新生代接棒貢獻國家

一連三日全國政協常委會會議結束，通過新一屆全國政協委員名單，港區政協有二百多人，其中124人為「特邀香港人士」，並出現不少新面孔，包括多名政商二、三代及特區政府前任官員。另外，18名現任港區政協常委中，有8人留任。現任全國政協副主席、前特首梁振英連任政協委員，但同為政協副主席董建華，則不在再在名單上。

新華社昨凌晨公布新一屆全國政協委員名單，有2172人。港區全國政協方面，本港兩名現任政協副主席、前特首董建華和梁振英，只有梁振英留任政協委員。而早前盛傳會出任政協常委的前特首林鄭月娥，未見榜上有名。董建華透過公關回應指，會一如關心香港、關心國家。

18名現任港區政協常委中，有8人留任，包括世衛前總幹事陳馮富珍、西九管理局董事局主席唐英年、長實主席李澤鉅、恒地主席李家傑、貿發局主席林建岳、中華總商會會長蔡冠深、香港福建社團聯會榮譽主席吳良好和香港義工聯盟主席譚錦球。唐英年發聲明表示，非常榮幸繼續獲委任為新一屆全國政協委員，會繼續努力，發揮政協委員雙重積極作用，為維護香港和國家的長期繁榮和穩定作出貢獻。

新一屆委員中有不少新面孔，特邀香港人士中包括民政事務局前局長劉江華和警務處前副處長劉業成。亦有多名政商新一代入圍，商界中包括新創建杜家駒、會德豐吳宗權、信德何超瓊和新世界鄭志剛；政界亦有全國僑聯副主席盧文端的兒子盧金榮和全國人大前常委兼立法會前主席范徐麗泰的兒子范駿華等；而新地郭基煇、英皇楊政龍則透過其他界別加入。

國安公署副署長孫青野、大律師公會前主席譚允芝，以及立法會議員何君堯、邵家輝、管浩鳴等；資深傳媒人盧永雄、演員甄子丹亦首次在名單之上。