新一屆立法會迎40新丁 民建聯直選票減36% 奪20席續成最大黨

新一屆立法會選舉結果塵埃落定，90位候任立法會議員誕生。地方選區共有131.7萬人投票，投票率為31.90%。現屆議會有4人未能留任，包括在同一界別競逐連任的民建聯顏汶羽、黃俊碩，以及轉戰地區界別的工聯會郭偉强、陸頌雄，其餘50名爭取連任的議員均成功當選。至於40名議會新丁，包括曾五度敗選的方國珊、旅遊界江旻憓及由田北辰「交棒」的實政圓桌莊豪鋒等。民建聯在新一屆議會續成最大黨，但得票比上一屆大減近25萬，該黨表示會檢討選舉策略，以及政綱是否完全獲市民認同。

經歷長達16小時的投票日，地方選區131.7萬名選民投票選出20名候任立法會議員，包括成功連任直選的民建聯陳學鋒、鄭泳舜、李慧琼；工聯會吳秋北、鄧家彪；以及轉跑道後成功由新民黨葉劉淑儀手上接棒的陳家珮等。直選議席亦有8張新面孔，包括民建聯植潔鈴、張培剛、葉傲冬、姚銘、郭芙蓉、新社聯譚鎮國、實政圓桌莊豪鋒，以及擔任西貢區議員多年、第六度出戰終當選的專業動力方國珊。 方國珊以58,828票膺直選票后，大幅拋離同區葉傲冬32,578票，得票亦比直選票王、工聯會鄧家彪高5,153票。未能晉身下屆議會的現任議員當中，顏汶羽在九龍東以4,866票差距，不敵排第二的黨友張培剛；從勞工界轉到香港島西的郭偉强以4,390票之差爭取連任失敗；由選委界轉戰新界西北的陸頌雄更只排第四，3人將於月底暫告別議會。 另外，投票數據字顯示10個地方選區共有131.7萬人投票，但各區合共票數僅127.6萬，換言之有4.1萬票屬白票或廢票等無效票，佔整體約3.12%，較上屆2.04%增加1.08個百分點。大埔所在的新界東北廢票百分比最高，達3.45%，其次是新界西南的3.32%。

民建聯保10區直選議席 選舉前夕民建聯區議員黃碧嬌捲入大埔宏福苑火警爭議，但該黨最終仍奪得20席，包括全部10個選區各奪1席，繼續成為來屆議會的「最大黨」，更比現屆多1席。不過，民建聯在直選總得票比上屆減少近25萬，跌幅達36%。民建聯主席陳克勤稱，得票率受眾多因素影響，包括候選人數目增加致競爭激烈，又稱其他直選候選人票數亦下跌，認為選民選擇增加使票數流向不同政團。民建聯今次選舉在3區分別派出2人競爭，當中香港島東植潔鈴僅以300多票之差取得第二席，險些落敗；陳克勤強調做法經過深思熟慮，認為要讓選民「優中選優」，所以提出這種較「另類」、以往無做過的做法。 陳克勤所屬的新界東北選區錄得最多廢票，他解釋有很多因素導致，重申民建聯所有候選人拉票都是在每區「深挖支持者選票，一票不漏」，續指有人藉大埔火災抺黑民建聯，打擊選情，但相信市民的眼睛是雪亮。對於民建聯顏汶羽及黃俊碩連任失敗，陳克勤感謝兩人過去工作，而顏汶羽在公布結果後否認策略失誤，因為民建聯在該區議席數目不變。

選委界現16張新面孔 另外，投票率高達99.45%的選委會界別，是整場選舉最早有結果的界別。當中參選的24名現任議員全部連任，包括從旅遊界轉跑道的姚柏良、吳傑莊、教聯會劉智鵬、民建聯陳永光、由漁農界轉跑道的民建聯何俊賢、自由黨李鎮強、新民黨何敬康及陳凱欣等；姚柏良和陳凱欣分別以1,397票及1,386票成為「票王」及「票后」。 選委界其餘16張新面孔，包括香港律師會前會長蘇紹聰、全國青聯副主席、商界「第三代」莊家彬，以及全國人大前常委范徐麗泰的兒子、全國政協范駿華、警察隊員佐級協會前主席陳祖光等。落選的10人包括發展局前政治助理馮英倫、公屋聯會招國偉、前灣仔區議員伍婉婷等。 李家超：體現選民支持政府災後重建決心 特首李家超恭賀90名當選議員、感謝161名參選人和社會各界積極參與，認為今次選舉體現選民支持政府災後重建和改革向前的決心，期望第八屆立法會議員會與政府共同推動災後支援和重建工作，透過展開辯論、推動法例檢討和修訂，推行系統性改革。特首會同行政會議已根據《立法會條例》，指明新一屆立法會明年1月1日開始，並指明2026年會期將在選出立法會主席後首個周三開始，而首個會議將在選出立法會主席後首個周三上午11時舉行。 當選議員將在會期首個會議宣誓就任，然後透過互選產生立法會主席，主席一職最終由誰出任有待揭曉。