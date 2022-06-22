新一屆行會成員名單出爐　葉劉淑儀任召集人

行政會議非官守議員簡歷

葉劉淑儀

葉劉淑儀現年71歲。現任立法會議員、新民黨主席、匯賢智庫及海上絲綢之路協會創會主席及香港大學校董會委員。她於1975年9月加入政府公務員政務職系，參與民政事務、保安、工商和貿易等多方面的工作。她於2000年5月晉升局長。她曾於1998年8月至2003年7月擔任保安局局長。她自2008年起透過地區直選擔任立法會議員。2021年獲香港特區政府頒授大紫荊勳章。



李國章



李國章現年76歲。現任東亞銀行非執行董事及副主席，並為全國人民代表大會常務委員會香港特別行政區基本法委員會委員。李教授曾任全國政協委員、香港大學校務委員會主席、香港中文大學醫學院院長及大學校長。李教授於2002年7月至2007年6月期間擔任教育統籌局局長。2017年獲香港特區政府頒授大紫荊勳章。



林健鋒



林健鋒現年70歲，永和實業有限公司董事長。現任立法會議員及香港經濟民生聯盟副主席。他亦擔任全國政協委員、香港總商會及香港工業總會理事會成員，以及香港按揭證券有限公司非執行董事。他曾任廉政公署事宜投訴委員會主席。2011年獲香港特區政府頒授金紫荊星章。



張宇人



張宇人現年72歲。現任立法會議員、自由黨黨魁、香港中文大學校董會成員，以及香港飲食業聯合總會會長及現代管理（飲食）專業協會創會會長。他曾任東區區議會議員、香港房屋委員會委員、酒牌局成員、方便營商諮詢委員會成員，以及輸入優秀人才及專才諮詢委員會成員。2015年獲香港特區政府頒授金紫荊星章。



廖長江



廖長江現年64歲，大律師。現任立法會議員及廉政公署貪污問題諮詢委員會主席。他亦是香港賽馬會董事以及香港地區全國人民代表大會代表。他曾任打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）覆核審裁處主席、香港大學校務委員會委員及中央政策組非全職顧問。2019年獲香港特區政府頒授金紫荊星章。



任志剛



任志剛現年73歲。現任香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所傑出研究員及管理委員會委員。在他超過38年的公職生涯中，主要負責處理貨幣與金融事務。他於1993年至2009年期間出任香港金融管理局首位總裁。2009年獲香港特區政府頒授大紫荊勳章。



湯家驊

湯家驊現年71歲，資深大律師。他創立智庫民主思路，並擔任召集人。他曾任立法會議員、香港大律師公會主席及經濟及就業委員會委員，並於1992及2002年出任高等法院暫委法官。





林正財



林正財現年61歲。現任基督教靈實協會行政總裁。他擔任安老事務委員會主席、可持續發展委員會主席、廉政公署事宜投訴委員會主席，以及安老服務業行業培訓諮詢委員會主席。林醫生亦擔任家庭議會委員及香港房屋協會監事會及提名委員會委員。2019年獲香港特區政府頒授銀紫荊星章。



劉業強



劉業強現年55歲，永同益集團副主席。現任立法會議員、屯門區議會議員、新界鄉議局主席、屯門鄉事委員會主席及香港經濟民生聯盟副主席。他亦是全國政協委員。2017年獲香港特區政府頒授銅紫荊星章。



鄭慕智



鄭慕智現年七十二歲，執業律師。現任香港恒生大學校務委員會主席、香港聖公會教省法律顧問及金融領導委員會委員。他是保險業監管局創局主席及香港董事學會和香港歌劇院創會主席，現為香港董事學會名譽會長及名譽主席。他曾擔任教育統籌委員會主席、教育委員會主席、香港浸會大學校董會主席等職務。二○一六年獲香港特區政府獲頒大紫荊勳章。



梁高美懿

梁高美懿現年70歲。現任香港大學司庫及全國政協委員。曾任恆生銀行行政總裁、香港賽馬會董事、公益金執行委員會主席，以及香港交易及結算所有限公司獨立非執行董事。2012年獲香港特區政府頒授銀紫荊星章。



陳健波



陳健波現年68歲。現任立法會議員及立法會財務委員會主席。他在金融業尤其銀行及保險業界均擁有豐富經驗，曾任許多保險組織和協會的主席，包括香港保險業聯會和香港華商保險公會。他亦曾擔任獨立監察警方處理投訴委員會副主席及香港按揭證券有限公司董事。2017年獲香港特區政府頒授金紫荊星章。



陳清霞



陳清霞現年65歲。現任全國政協委員。曾任港區省級政協委員聯誼會主席、香港科學園公司董事會成員、醫院管理局成員及其公眾投訴委員會主席，以及多家醫院的醫院管治委員會主席。她亦曾任公務員敍用委員會成員和退休金上訴委員會主席。2015年獲香港特區政府頒授銀紫荊星章。





高永文



高永文現年65歲。現任全國政協委員及政協潮州市委員會常委。他擔任聯合國兒童基金會香港委員會委員、香港潮屬社團總會常務副主席，以及香港中國商會常務副會長。高醫生於2012年7月至2017年6月期間任食物及衞生局局長，亦曾任香港防癌會主席及香港紅十字會總監。2017年獲香港特區政府頒授金紫荊星章。



吳秋北



吳秋北現年52歲。現任立法會議員、香港工會聯合會會長，以及香港大學校董會委員。他亦是香港地區全國人民代表大會代表及全國港澳研究會成員。吳先生曾獲選為勞工顧問委員會委員（勞方代表）、中央政策組非全職顧問及人力資源規劃委員會委員。2019年獲香港特區政府頒授銀紫荊星章。



陳克勤



陳克勤現年46歲。現任立法會議員及民主建港聯盟副主席。他亦是立法會保安事務委員會主席及廉政公署貪污問題諮詢委員會委員。他曾任香港中文大學校董、中華全國青年聯合會委員，以及行政長官特別助理。2021年獲香港特區政府頒授銀紫荊星章。