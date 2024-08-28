新一期居屋推啟德等5屋苑 逾7100單位 最平143萬 市價七折較去年折扣少 房委會：不憂銷情

房委會資助房屋小組委員會昨通過新一期居屋出售計劃，共推售5個項目，分布在啟德、觀塘、油塘、東涌和屯門，合共逾7,100個單位，最貴及最平的單位均屬啟德啟盈苑。新項目以市價七折出售，折扣率亦比上期居屋的六二折少。此外，配額分配亦有新安排，將由以往的「整體伙數」，改為以「每個項目」分配，意味一人申請者選到心儀單位的機會較以往高。 新一期居屋將推出5個項目，預計今年第四季接受申請。包括市區的啟德啟盈苑、觀塘安柏苑、油塘高曦苑，以及東涌裕興苑和屯門兆湖苑，合共7,132個單位，以市價七折出售。其中售價最貴及最平的單位均屬啟德啟盈苑，分別售143萬及467萬元。 呎價方面，是次推出項目的平均呎價由5,980元至9,230元不等。其中，啟德啟盈苑因交通配套較佳、1分鐘可達地鐵站，且鄰近體育園區，料最受矚目成「樓王」，平均呎價亦最高；其次是油塘高曦苑，平均呎價是7,610元。單位數目方面，平均呎價最低的屯門兆湖苑佔最多，有2,768伙；其次為啟德啟盈苑及東涌裕興苑，分別為1,736伙及1,344伙。單位面積方面，最大戶型於東涌裕興苑，面積510呎；至於最細戶型則在啟德啟盈苑，僅186呎。(項目資料詳見附表)



黃碧如：收入中位數升 供樓開支跌 與去年推售的居屋相比，今年的折扣率較去年的六二折少；出售的單位數目亦較去年少逾2,000個。資助房屋小組委員會主席黃碧如會後會見傳媒時解釋，新一期居屋的折扣率較上一期少，是基於數據顯示，目標申請者的收入中位數上升至4.63萬元；樓市下行，供樓開支亦下跌。她又指，因居屋的目標買家有別私樓，且每次推售居屋都收到大量申請，故不論樓市上升或下行，都不擔心影響銷情。綠白表比例就會維持四六比，房委會同時檢討白表申請者的入息及資產限額。一人及二人入息限額分別下調至3萬及6萬元，資產限額建議分別下調至61.5萬及123萬元。此外，委員會又通過，新一期居屋預留約四成單位作為「家有長者」，以及首次引入的「家有初生優先選樓計劃」配額，合共2,900個；另外約一成單位、即700個單位將預留作為一人申請者配額。



配額分配以每個項目計算 至於配額分配安排亦有優化，不再以整體伙數計算，改為按每個項目分配。黃碧如稱，由於察覺到過往一些地點較好，面積較大的單位，都被擁有優先選樓資格的申請人選購，故認為作出調整是較公平的做法。資助房屋小組委員會委員、立法會議員梁文廣亦認為，雖然新居屋折扣率減少，但仍屬申請者的可負擔水平；與類近的私樓相比，仍有較大的折扣，故不擔心新項目的銷情。公屋聯會總幹事招國偉表示，雖然折扣不及以往，但新項目的平均呎價，例如啟德，也與以往差距不大，相信局方已考慮了市民的負擔能力。 立法會房屋事務委員會副主席鄭泳舜表示，是次居屋單位供應將為4年來推售數目最少一次，而未來三至四個年期的每年居屋供應量亦不過萬戶，擔心居屋的供應不足，會影響現有公屋單位流轉，亦未能滿足白表市民的置業需求。他表示，今年居屋實際供應量與政府4月向立法會提供的數據估算，又少了一截，希望當局可盡早「追落後」，增加居屋供應。



5個新居屋項目詳情 (資料來源：房委會)

空置單位翻新津貼擴大至所有樓齡單位 另外，資助房屋小組通過修訂「空置單位翻新津貼」的適用範圍和津貼額。根據現行政策，「空置單位翻新津貼」只適用於樓齡不足21年的空置單位。而在新計劃下，翻新津貼的適用範圍會擴大至所有樓齡的空置單位；不論樓齡高低，如準租戶選擇參與計劃，均劃一獲發相等於3個月租金的翻新津貼。此外，房屋署決定將小型修葺工程納入空置單位翻新工程範圍內。計劃將於今年第四季實施。