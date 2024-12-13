新一期居屋超額14倍 復售後新低 黃碧如︰相信仍受歡迎

房委會新一期居屋計劃昨舉行攪珠，定出揀樓次序。今期推售逾7,100個單位，共收到10.6萬份申請，超額認購14倍，為復售以來新低。主持攪珠儀式的資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，今期超額數字與近年比較略有減少，但不認為申請數字很低，因仍然出現逾十倍超額認購，並相信今次推出的單位，交通及社區配套完善，仍很受歡迎。
居屋2024推售的7,132個單位，包括啟德啟盈苑、觀塘安柏苑、油塘高曦苑、屯門兆湖苑及東涌裕興苑，實用面積介乎約186至510方呎，以市價七折出售，售價由約143萬至467萬元。另外亦有小量「撻訂」居屋單位及租置回收單位。
申請數目較去年少6萬份
房委會今期共收到約10.6萬份申請表，包括7.8萬份白表和2.8萬份綠表，超額認購14倍；較去年超額認購18倍低，申請數目亦少6萬份，但與2017年申請數目(10.46萬)相若。所有申請中，約5萬份屬家庭申請者類別，當中參加「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」共有約1.9萬份，佔家庭申請者約四成。另外約5.6萬申請屬一人申請者類別。
黃碧如表示，相信今次推出的單位，交通及社區配套完善，仍很受歡迎。她又指，過往有申請人揀樓後「撻訂」，是受個人因素及經濟狀況影響，難以一概而論。施政報告提出將綠白表比例，由4比6調整至5比5，有待資助房屋小組委員會開會檢視方案，暫時未有實施時間表。
房委會預計明年第二季揀樓
昨日攪珠決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序，首十個攪出號碼依次是20、52、68、24、19、84、06、67、34和09。房委會會根據攪珠結果，以電腦隨機排列各申請類別內持有相同攪珠數字的申請者的次序。房委會預計明年第二季，按申請類別的優先次序，分批發信邀請合資格申請者前往樂富客務中心揀樓。