新一期居屋超額14倍 復售後新低 黃碧如︰相信仍受歡迎

房委會新一期居屋計劃昨舉行攪珠，定出揀樓次序。今期推售逾7,100個單位，共收到10.6萬份申請，超額認購14倍，為復售以來新低。主持攪珠儀式的資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，今期超額數字與近年比較略有減少，但不認為申請數字很低，因仍然出現逾十倍超額認購，並相信今次推出的單位，交通及社區配套完善，仍很受歡迎。

居屋2024推售的7,132個單位，包括啟德啟盈苑、觀塘安柏苑、油塘高曦苑、屯門兆湖苑及東涌裕興苑，實用面積介乎約186至510方呎，以市價七折出售，售價由約143萬至467萬元。另外亦有小量「撻訂」居屋單位及租置回收單位。