新一期居屋逾8300伙 最平150萬上樓 東涌裕豐苑供應最多 219萬住啟德

房委會將於明年第二季推出新一期居屋和綠置居。新一期居屋將推出5個新屋苑，合共逾8,300伙，售價介乎150萬至480萬元，最早的關鍵日期為2027年8月31日。綠置居則推出九龍灣盛緻居項目，逾1,400伙，售價168萬至354萬元。此外，「白居二」將提供7,000個配額，其中2,000個配額會撥予40歲以下的青年申請者。3個計劃將首設聯合申請，同日攪珠決定揀樓及配額次序。昨日會上未有討論宏福苑居民的安置方案。 房委會資助房屋小組委員會昨午討論新一期居屋和綠置居平均售價和銷售安排。新一期居屋將推出5個新屋苑項目，4個位於新界，分別位錦田匯熙苑、東涌裕豐苑、屏山朗風苑和將軍澳影輝苑；餘下1個是位於市區的啟德啟陽苑。5個項目合共提供8,316伙，有近四分之一的單位是來自東涌裕豐苑。

啟陽苑最平219萬元有交易 是次推出的5個項目，單位實用面積介乎281呎至560呎，建議按市價七折定價，售價150萬至480萬元。據了解，是次項目推出的大單位較多，300多呎的佔六成，其中屏山朗風苑逾300呎的單位更佔九成多。 5個新屋苑中，以位於市區的啟德啟陽苑呎價最貴。該項目鄰近宋皇臺站，合共提供1,840個單位，單位面積介乎281至490呎，其中較大面積單位數目佔屋苑總數約20%，大約360個。啟陽苑售價由219萬至480萬元不等，呎價約9,300元，預計關鍵日期為2028年10月31日。位於將軍澳的影輝苑，鄰近清水灣製片廠，合共提供1,628個單位，單位面積介乎283至560呎，售價168萬至423萬元，呎價約7,020元，預計關鍵日期為2028年12月31日。



綠置盛緻苑關鍵日期為明年9月 綠置居方面，位於九龍灣的盛緻苑共有1,467伙，面積介乎280至469呎；建議按市值六折定價，售價168萬至354萬元，平均呎價為7,020元。值得留意的是，該項目的關鍵日期為明年9月30日，若然申請者明年第三或第四季揀樓，或能夠短期內「收樓」。 新一期居屋落實施政報告新措施，包括把綠白表比例提升至五五比；亦會放寬新單位在公開市場出售限制的年期，首次轉讓日期由15年放寬至10年。 「白居二」方面，將提供7,000個配額，其中2,000個配額會撥予40歲以下的青年申請者，而其餘5,000個屬一般配額；家庭和一人申請者配額比例維持9:1。



梁文廣：料吸引公屋富戶申請 房委會資助房屋小組委員、立法會議員梁文廣向本報稱，新一期居屋有不少屬300多呎的大單位，屏山朗風苑的大單位更逾九成；加上富戶政策將於明年實施，有部分富戶需要繳交較高昂租金，部分較有餘裕的公屋戶或會選擇申請居屋，故相信新一期居屋會受市民歡迎。他又指，雖然部分項目位於新界地區，但交通等亦頗為方便，故不擔心減低其吸引力。對於今次首設聯合申請，由申請到攪珠，都能一次做到，梁文廣認為，相關措施能更加便利申請者。 社會關注宏福苑居民的長期安置方案，梁文廣表示，昨日會上未有討論，相信政府仍在諮詢相關持份者的意見；對於有需要的對象，房委會可作增加配額等安排。 屋聯會總幹事招國偉相信，新一期項目有部分單位面積較大，對家庭申請者而言是理想選擇，預期反應良好；又期望未來亦能增加大單位的比例。