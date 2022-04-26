新一輪保就業最快5月初到手 430億補貼174萬人出3個月糧

新一輪「保就業」計劃，不再為申報的員工薪金設上限，而每名員工每月劃一補貼8千元；兼職、臨時僱員則有「半額」4千元資助。超市、藥房、公共事業等部分「受限企業」的資助員工人數上限為100人，其餘企業則最多可資助1,000名僱員。勞工及福利局長羅致光指，新一輪保就業計劃料可惠及160萬名僱員及14萬自僱人士，預計相關款項約390億元，連計其他應急款項等涉約430億元。 參加僱主可以4個身份申請，包括公司、法團、機構、個人僱主身份，但須符合4項條件，包括不是「剔除名單」第一部分的列明僱主、須於2021年12月31日或之前已參與強積金計劃、沒有牽涉清盤程序或處於不活動狀態，以及於本年5月10日或之前已繳清「2020保就業」計劃的退款或罰款。

第五波疫情重創本港經濟及勞動市場，政府昨公布新一輪保就業計劃詳情，資助企業5至7月「出糧」。計劃本周五(29日)起接受申請，為期兩星期，資助第一期最快下月初到手。為防有僱主違規「炒人」，最後一個月資助將分兩期發放，同時會加重罰則，僱主若沒有按申報人數，將補貼出糧給僱員，除要歸還應補貼的差額，並須加一成作罰款；而僱主可在資助期調整承諾僱用人數，以配合市況。

沿用前年保就業資料可較快攞錢

至於僱主申報僱員人數及及薪金時，可以選擇沿用參與前年「保就業」時的資料，或參照去年第四季強積金紀錄，惟政府建議選擇沿用前年資料，可以較快獲批資助。合資格僱主可以就每位全職僱員申領每月8,000元「全額補貼」；薪金3,000至8,000元的兼職僱員，僱主可按人數申領每人4,000元「半額補貼」；至於人工少於3,000元、年齡65歲以上的兼職僱員，僱主亦可按人數申領每人4,000元「年長補貼」。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，「2022保就業」計劃將同時引入彈性及罰則。在彈性方面，申請僱主今次可以自行填報申請的全額、半額及年長僱員人數，並且可在補貼期內，每月按經營情況調整一次申報聘用人數，以便更及時反映市場情況。

違反承諾須加10%罰款

然而，她指僱主若違反承諾，聘請低於自選人數，每位須歸還補貼並加10%罰款，例如自選10個員工作補貼，但最終卻只聘請9人，即僱主須補回8,000元津貼加800元罰款，政府將查核僱員強積金紀錄，確認僱主遵從承諾，強調政府對違法個案「零容忍」。

政府指上輪保就業計劃共有860間企業仍未交還或退回共7,700萬罰款或資助，他們須繳付後才能申請今輪「保就業」。針對這個問題，新一輪會分四期發放，7月資助僅發放七成；若未有違規，政府會支付餘下三成資助，相反會在餘下資助扣除。

「2022保就業」計劃接受網上申請，不論企業之前有否申請計劃，今次須重新申請，申請結果以短訊通知。今次申請須用上次的申請編號及商業號碼，假如忘記，當局會稍後以電郵或手機短訊提醒上一次參加計劃的僱主。

自僱人士亦可申請 須持「強積金戶口」

此外，今次自僱人士同樣可以申請，但需要在2021年12月31日或之前已成功開設「自僱人士強積金戶口」，並於申請當日仍未取消戶口；申請人多於一個「自僱人士強積金戶口」，亦只可提交一次，每人可一次過獲得8,000元資助。

羅致光認為，現時推出保就業計劃是合適時機。他解釋早前疫情嚴峻，在嚴格社交距離措施下推出計劃，亦未必幫到企業。羅致光又表示，預計下個月公布的失業率，由剛公布的5%再次上升，但相信隨著疫情緩和，失業高峰已過，只要疫情受控、加上今輪的保就業計劃和電子消費券，能令市道復常。