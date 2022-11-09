新一輪居屋價單曝光 北角驥華苑樓王 457呎享海景售530.9萬元

新一期居屋價單出爐。房委會今期以市價五一折推售7個居屋新盤，其中售價最高的「樓王」為北角驥華苑一個實用面積457方呎的高層單位，售價530.95萬元，平均呎價11,618元；售價最低單位為啟德啟欣苑一個實用面積189呎的單位，售價124.38萬元，平均呎價6,581元。房委會委員招國偉預料，近期私樓市況或令部分買家較為審慎，但居屋售價相對私樓有頗大折讓，相信銷情不會太差。 房委會今期推售7個居屋新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位。 今期居屋「樓王」驥華苑，因位於北角且與呎價逾5萬元的私宅項目「海璇」僅一街之隔而最受關注。此單幢式居屋樓王的最貴單位為3207室，實用面積457方呎，售價5,309,500元，料可間兩房及望維港景，若以九成半按揭計算，首期約需26.5萬元；而該屋苑最平單位售2,483,100元。至於今期居屋售價最低的單位，則為啟德啟欣苑B座低層開放式單位，售價僅1,243,800元，首期只需6.2萬元便可「上車」，惟單位僅189方呎，比一個標準車位稍大。

535伙租置公屋餘貨 至於售價低至一五折售的535伙租置公屋餘貨，有兩個市區公屋售價破百萬元，均屬高層大單位，分別是鑽石山鳳德邨硃鳳樓2912室，529方呎賣103.1萬元，呎價1,950元；還有黃大仙下邨龍逸樓3206室，544方呎賣109.65萬元，呎價2,016元；而屯門山景邨推售數量最多，有62個；市區則數到觀塘翠屏北邨推售數量最多，有58伙。 房委會亦重售15個前期居屋單位，包括一個彩禾苑單位和14個山麗苑單位，實用面積介乎278至508方呎，售價由1,188,400至3,453,800元。 今期居屋於今年2月至3月接受申請，共收到約25.2萬份申請，並已於6月完成攪珠，下周二(15日)開始選購單位。位於樂富的房委會客務中心續展示各居屋新盤的室內間格模型、建築模型及銷售資料，直至選樓期完結。有到場參觀的市民心儀位於北角驥華苑的大單位，但因數量較少，相信較難買到。有市民擔心近期私樓樓價下跌，但亦有意見認為居屋售價有折扣，所以不太擔心。

2022年居屋一覽