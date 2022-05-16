新一輪「賞你遊香港」約150個行程出爐　明起持消費滿800元收據即可報名 (附詳情連結)

旅發局早前宣布推出「夏日同賞‧就在香港」推廣，以新一輪的「賞你遊香港」揭開序幕。首批「賞你遊香港」約150個行程今日出爐，行程圍繞4大主題，市民可挑選心儀的行程，明日起直接向相關旅行社報名，各旅行團名額有限，先到先得。

新一輪的「賞你遊香港」名額 6 萬個，當中第二及第三批共約 150 個行程，將在6月推出。市民只要持有2021年12月10日起、於合資格香港實體零售或實體餐飲商戶消費滿800元的收據，即可向相關旅行社報名參加本地旅行團。市民可瀏覽旅發局的活動網站，挑選心儀的行程，明日早上10時起直接向相關旅行社報名，各旅行團名額有限，先到先得。

4大主題涉探索文化及尋覓美食等

當中4大主題包括「探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食」，市民可按自己興趣尋找合適的旅行團，包括乘搭昂坪360纜車參觀天壇大佛，參觀天際100觀景台、文青深度遊以及到星級酒店自助午餐等。首批行程部分內容及景點如下：