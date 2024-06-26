新世界入選美國《時代》雜誌全球最可持續發展企業50強

新世界發展獲美國《時代》雜誌(TIME)評選為2024年度「全球最可持續發展企業」（World’s Most Sustainable Companies of 2024）50 強。集團在環境、社會及管治（ESG）主要範疇，包括應對氣侯變化、節能減排等多個領域均獲得認可，成功從全球逾5,000間企業中脫穎而出晉身50強。

評選由美國《時代》雜誌聯同統計數據公司Statista首度舉辦。對於集團榮登全球最可持續發展企業50強，新世界發展行政總裁鄭志剛表示，非常高興新世界獲評選為全球50大最可持續發展的企業，印證集團實踐可持續發展理念的成績。他說，在房地產發展引入可持續發展模式，努力發展綠色建築、減少碳排放及能源強度，支持低碳經濟轉型，未來會繼續為企業，以至社會的可持續發展而努力。