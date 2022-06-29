新世界支援11間綠色初創　獲星展銀行頒發 DBS Social Impact Prize

新世界發展有限公司今日宣布，11間獲旗下Impact Kommons計劃支持的香港及國際初創企業，獲星展銀行頒發DBS Social Impact Prize，嘉許有關初創實踐以可持續發展、融入本地文化為本的創科方案，並與新世界旗下各個業務部門推行試驗計劃，在廢物管理、再造物料等範疇，推動更多元化的可持續發展。Impact Kommons將展開下一輪招募，藉此繼續推動綠色創新，共建可持續未來。

星展銀行透過亞洲地區的不同計劃頒發DBS Social Impact Prize，藉此鼓勵更多企業及初創公司發揮創新影響力。而Impact Kommons為亞洲首個以聯合國可持續發展目標（UNSDG）為藍本的初創企業加速計劃，並由新世界集團旗下的開放式創新平台Eureka Nova及星展銀行（香港）有限公司（「星展香港」）全力支持，支援科技企業及初創公司在新世界生態圈內發展，實踐新世界2030可持續發展願景（2030願景）。

11 間得獎初創業務多元化 涵蓋氣候科技及人工智能等

在Impact Kommons第三輪計劃中，共11間初創獲得DBS Social Impact Prize， 業務集中於廢物管理、氣候科技、醫療保健、人工智能及環保包裝等範疇。而新世界發展最近成為亞洲第三家獲科學基礎減量目標倡議組織（Science Based Targets initiative, SBTi）批核其1.5°C科學基礎減量短期目標，並承諾據SBTi淨零排放標準（Net-Zero Standard）制定長期減排目標的房地產公司，標誌著集團持續回應企業氣候行動緊急呼籲的決心。

Impact Kommons 將展開第四輪招募 過去 3 年支援 30 間初創

自Impact Kommons 計劃於2019年成立以來，已與30間企業及初創公司合作，並在新世界生態圈內外進行了36項業務合作計劃。Impact Kommons即將展開第四輪招募，參與計劃的公司將與新世界各個業務部門和合作夥伴，就預先確定的商業案例緊密合作，計劃為期四個月。