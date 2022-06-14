新世界明推出「餐餐送愛」計劃 掃瞄二維碼「食一餐捐一次」

捐助者只需用手機掃瞄食肆展示的「餐餐送愛」二維碼，或登入「愛互送」網站，便可透過AlipayHK或PayMe捐出港幣$10或以上。

第五波疫情重挫香港經濟，令基層生計飽受衝擊。由新世界發展策動的大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」宣佈，明日（6月15日）起推出為期兩個月的「Share a Meal餐餐送愛」 大型計劃，捐助者只需用手機掃瞄食肆展示的「餐餐送愛」二維碼，或登入「愛互送」網站，便可透過AlipayHK或PayMe捐出港幣$10或以上，捐款滿100港元可申請免稅收據。而平台合作伙伴仁濟醫院會把捐款用以代購物資，尤其食物項目如食米、罐頭、包裝麵食等，再按需要分配予60間受惠機構，轉贈基層。

「餐餐送愛」計劃已獲本地餐飲業界熱烈支持，共有近220間食肆參與，當中更包括多間米芝蓮星級食府，如ZEST by Konishi、Beefbar、Takumi by Daisuke Mori、夜上海、Sushi Wadatsumi；位於香港瑰麗酒店、香港君悅酒店、香港萬麗海景酒店、香港尖沙咀凱悅酒店、香港沙田凱悅酒店內多間食肆；連鎖餐飲品牌美心MX、錦麗、茶木，以及Preface Coffee & Wine和Potluck Eatery等餐廳。

至於新世界旗下的K11 MUSEA、K11 ART MALL、D•PARK 愉景新城及THE FOREST內的餐廳亦同樣響應，食肆詳細名單可瀏覽「愛互送」網站。

新世界捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」自今年3月推出以來，已透過參與平台的60間非牟利機構，把抗疫、生活、食物等類型的物資捐出，讓以十萬計的基層家庭受惠。