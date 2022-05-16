新世界私人資助房屋項目 選址元朗欖喜路料提供約300單位

非牟利房社企「新世界建好生活」倡議發展全港首個非牟利的私人資助房屋項目，協助紓緩年輕家庭「上車難」的問題。團隊經過仔細研究後，選定在元朗欖喜路一幅約3.03萬平方呎的土地，建議興建有關項目。團隊已於5月初向城規會提交土地改劃申請，若一切順利，預計項目最快將可於2023年動工，最早於2027年落成。

地段配套較完善 業權完整

因應香港住屋問題迫切，「新世界建好生活」去年正式成立後，團隊仔細研究不同的地段，認為此地段配套較完善，加上業權完整，適合發展私人資助房屋項目，故劃出部份土地興建非牟利的私人資助房屋。選址亦鄰近多個私人屋苑，已具備社區生活配套；交通便捷可達，乘搭公共交通工具約10分鐘內可達西鐵元朗站，亦有巴士直達觀塘和銅鑼灣。新世界並無持有項目的相連土地。

至於「新世界建好生活」團隊早前提出的「漸進式按揭」建議，團隊指與金管局及銀行業界一直進行磋商，並獲正面回應，現正研究具體細節，除嶄新的按揭付款安排外，亦會參考現行資助房屋的做法，包括擔保期、轉讓限制，以及重新按揭等方面的處理，待細節落實後， 將盡快對外公布。申請資格審批方面，團隊正籌備申請資格及審批細節，並參考現行居屋資格審批安排，有消息將盡快對外公布。

鄭志剛盼能解決「住屋難、上車難」問題

「新世界建好生活」主席兼新世界發展行政總裁鄭志剛表示，香港的房屋問題盤根錯節，今次由新世界牽頭提供資源，盼能解決香港「住屋難、上車難」的問題，希望透過房社企，興建非牟利私人資助房屋，為房屋問題找到新出路。