新世界維港泳｜聯乘富通保險周日舉辦全港首個海上遊樂場　鞦韆彈床等設施尖沙咀海濱曝光

一年一度的體壇盛事「新世界維港泳」即將於本周日（11月12日）舉行，大會為貫徹今年主題「躍在維港 海量快樂」，賽事當日，會在星光大道終點區旁邊的尖沙咀海濱花園，舉辦全港首個海上遊樂場「富通保險呈獻：躍在維港#PowerUp」。

主辦機構指，海上遊樂場於大型船隻上搭建，在兩周前已開始在柴灣公眾貨物裝卸區組裝，11月9日已駛往尖沙咀海濱花園作最後準備。海上遊樂場設六項遊樂設施，動靜皆宜，均以新世界維港泳、維港景色及快樂為設計概念，包括新世界維港泳巨型浮波、「海岸滾輪」、「快樂#PowerUp『抱抱』池」、「相躍彈床」、「無邊鞦韆」及「巨型飛天泳手」

海上遊樂場亦設有多項特色「打卡」熱點，包括維港泳標誌性的巨型浮波及「無邊鞦韆」，配襯維港景色作背景下，讓參加者以嶄新維港角度拍照留念；亦有「相躍彈床」及設滑梯的「快樂#PowerUp『抱抱』池」讓參加者盡情嬉戲耍樂。而長度達十米的「巨型飛天泳手」將會在本周六（11日）起充氣，預料在維港兩岸將極為「吸睛」，讓公眾可遠距離「打卡」。

主辦機構表示，「富通保險呈獻：躍在維港#PowerUp」將於11月12日上午9時至下午4時45分開放，每節時間為45分鐘，供成功登記的人士參加。