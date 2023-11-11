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2023-11-11 18:30:06

新世界維港泳｜聯乘富通保險明日舉行 全港首個海上遊樂場六大「打卡」點逐個睇

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一年一度的體壇盛事「新世界維港泳」，即將於明日（12日）舉行。大會為貫徹今年主題「躍在維港　海量快樂」，將於賽事當日在星光大道終點區旁邊的尖沙咀海濱花園，舉辦全港首個海上遊樂場「富通保險呈獻：躍在維港#PowerUp」。屆時予已成功登記的人士參加。

海上遊樂場6大打卡點

海上遊樂場於兩艘大型船隻上搭建，六項遊樂設施包括長2.25米的「新世界維港泳巨形浮波」，造形為新世界維港泳的標誌物品，每年大會都向每位「優悠組」泳手派發深受泳手歡迎「打卡」後方更會噴肥皂泡令背景拍照更漂亮；直徑長7.5米的「海岸滾輪」，以海綿包裹整條圓柱，圓柱會由工作人員控制下，以合適的速度轉動玩法為參加者在圓柱「追趕」下奔跑，每次限6人遊玩，限時2分鐘；長12米的「快樂#PowerUp『抱抱』池」，由軟墊鋪設而成，配以滑梯及近200個充氣波波適合家長帶小孩「放電」耍樂；直徑1.4米的圓形「相躍彈床」主要由彈弓及海綿組裝，每個彈床限1人遊玩，限時3分鐘；高2.8米的「無邊鞦韆」設置於靠近船邊位置，適合參加者在維港背景下，拍照「打卡」；長10米的「巨型飛天泳手」汽球裝置，懸吊在海上遊樂場上方，在維港兩岸及星光大道都極為「吸睛」，讓公眾可遠距離「打卡」。

 

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「相躍彈床」 「無邊鞦韆」 「快樂#PowerUp『抱抱』池」 「海岸滾輪」 「新世界維港巨型浮」

「富通保險呈獻：躍在維港#PowerUp」詳情

日期：2023年11月12日（星期日）

時間：上午9時至下午4時45分 （每節45分鐘）

地點：星光大道以東的尖沙咀海濱花園

注意事項：

  • 參加者必須年滿6歲及身高達1米或以上
  • 如參加者未滿14歲，須由一名年滿18歲或以上的成人陪同入場
  • 參加者必須穿著運動鞋及潔淨襪子，衣著宜以舒適輕便為主
  • 參加者須於所屬時段最少15分鐘前抵達活動登記處，遲進場者將不獲延長參加時間
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