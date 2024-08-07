新世界維港泳11.10舉行 4000名額 優悠組設同行者一齊渡海泳

新世界維港泳由新世界發展冠名贊助、中國香港游泳總會主辦；今屆賽事主題為「躍在維港 閃亮全城」，賽道由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。活動續分為優悠組和競賽組；競賽組中，設公開組(賽道一公里)及第十一屆亞洲公開水域游泳錦標賽，當中錦標賽是相隔12年後再度在維港上演，賽道長約5公里，每個亞洲國家或地區最多可派出3名男選手，以及3名女選手出戰。

體壇盛事浪接浪！新世界維港泳將11月10日舉行，同場更會舉行「第十一屆亞洲公開水域游泳錦標賽」。活動分為優悠組和競賽組，共4,000個參賽名額；當中「優悠組」首設「同行者」安排，參加者可選擇與另一名泳手在相同時段下水，一同在維港暢泳。

優悠組今屆將首設「同行者」安排，參加者可選擇與另一名泳手在相同時段下水，一同在維港暢泳。大會指，將因應參加者及其同行者的水試表現而安排下水時段，以較慢者之成績為準。優悠組亦會續設「飛躍新世界盃」。

中國香港游泳總會會長王敏超指，今屆新世界維港泳將有「亞洲公開水域游泳錦標賽」，令此香港年度游泳盛事重新踏上國際體壇舞台。新世界發展執行董事兼首席營運總監馬紹祥指，香港大力推動盛事經濟，維港泳正是當中一項年度體壇盛事，加上巴黎奧運熱潮席捲全港，維港泳更具意義，期望賽事能吸引更多來自不同國家或地區的泳手及旅客來港，為香港帶來新商機。