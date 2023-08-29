新世界維港泳11.12舉行 名額增至4千首邀大灣區泳手參與

香港體壇其中一項盛事——新世界維港泳將於11月12日舉行，由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，參賽名額增至4,000個，為2011年復辦以來最大規模的一屆。活動於周三(30日)開始接受報名，除了復辦國際組賽事，更首次邀請粵港澳大灣區泳手參與「優悠組」。

今屆賽事以「躍在維港 海量快樂」為主題，新世界維港泳2023賽事續分為「競賽組」和「優悠組」，「競賽組」的各組別均設有獎項。大會將重設「國際組」賽事，廣邀來自不同國家和地區的頂尖泳手競逐，亦會首度邀請來自大灣區的精英泳手參與「優悠組」，大會讓世界各地泳手在維港同場競技交流。

泳總會長王敏超表示，今屆新世界維港泳在香港全面復常後舉辦，活動除了增加香港泳手與世界各地精英交流的機會，亦令新世界維港泳重返國際體育舞台，進一步提升香港的國際形象。新世界發展執行董事薛南海指出，新世界維港泳除了是年度體壇盛事，亦是凝聚泳手及市民，為整個城市帶來正能量的黃金機會，讓市民及旅客一同感受香港「盛事之都」的魅力。

新世界維港泳周三(30日)早上10時起接受網上報名，9月18日晚上11時59分截止。所有參加者須符合大會的參賽資格，「競賽組」泳手需通過水試或持有其他認可成績，男女子組各成績最快的首100名泳手將可參賽。「優悠組」若報名人數超出參賽名額，大會將會抽籤，並於9月28日上午11時公布抽籤結果及水試名單。