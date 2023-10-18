新世界維港泳2023｜聯乘富通保險辦全港首個海上遊樂場 即日起接受報名

由新世界發展有限公司冠名贊助、中國香港游泳總會（泳總）主辦的年度體壇盛事「新世界維港泳」，將於11月12日（星期日）早上舉行，為貫徹今年主題「躍在維港 海量快樂」，賽事當日在星光大道終點區旁邊的水域，將聯同富通保險舉辦全港首個海上遊樂場，屆時將搭建彈床、鞦韆等六大遊樂設施，讓公眾在游泳以外也能親近維港。

富通保險行政總裁葉文傑表示，繼贊助今年新世界維港泳，很高興亦冠名贊助全港首個「躍在維港#PowerUp」海上遊樂場，作為公司四大生活範疇之一「PowerUp身心動力」旗下的年度重點項目，期望讓每個家庭於忙碌的日常中注入身心動力，與家人一起以嶄新互動的方式參與是次體壇盛事，樂在其中享受親子時光，以快樂力量助你規劃出屬於與家人的新世界。

新世界維港泳2023｜全港首個海上遊樂場報名費用全免

全港首個海上遊樂場「富通保險呈獻：躍在維港#PowerUp」，將於11月12日上午9時至下午4時45分開放，每節時間為45分鐘，供成功登記的人士參加，現場不設即時預約或排隊後補名額安排。

報名則於即日起，在新世界維港泳網站接受市民免費登記，至10月29日（星期日）晚上11時59分截止，歡迎年滿6歲及身高達1米或以上人士參與。如參加者未滿14歲，須由一名年滿18歲或以上的成人陪同入場。

由於名額有限，如登記人數超出限額，主辦單位將以抽籤形式決定參加者名單。大會將於11月6日（星期一）前，以電郵方式通知獲抽中的人士。獲抽中的參加者可與一名親友到場，於其所屬時段參與活動。報名及有關詳情，可瀏覽「新世界維港泳」網頁。

此外，富通保險將為每位「躍在維港#PowerUp」報名參加者，免費提供「任我行」個人意外保障計劃1，推廣期內成功投保及獲批核後，受保人更可享長達一年之個人意外保障，保費全免。富通保險亦將因應「躍在維港#PowerUp」，特設更多專屬優惠予現有客戶，詳情將稍後公布。