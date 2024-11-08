新世界維港泳2024｜天文台料周日早上仍掛波 賽事勢取消？(更新)

「新世界維港泳2024」將於11月10日（星期日）早上舉行，惟熱帶氣旋「銀杏」影響下，賽會昨日稱如當日早上6時仍懸掛一號或以上颱風信號，活動將會取消。天文台於已今日(8日)中午發出一號戒備信號，並會至少維持至明日中午12時。在銀杏及東北季候風共同影響下，廣東沿岸風力有機會在明日稍後至周日初時有所增強，會視乎銀杏的強度及本地風力變化等，考慮是否需要改發三號強風信號。

由於天文台預料熱帶氣旋警告信號仍會在星期日早上維持，《am730》記者向賽事公關查詢會否取消賽事，對方稱仍與賽會溝通，有最新消息會盡快公布。