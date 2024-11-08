新世界維港泳2024｜天文台料周日早上仍掛波 賽事勢取消？(更新)

「新世界維港泳2024」將於11月10日（星期日）早上舉行，惟熱帶氣旋「銀杏」影響下，賽會昨日稱如當日早上6時仍懸掛一號或以上颱風信號，活動將會取消。天文台於已今日(8日)中午發出一號戒備信號，並會至少維持至明日中午12時。在銀杏及東北季候風共同影響下，廣東沿岸風力有機會在明日稍後至周日初時有所增強，會視乎銀杏的強度及本地風力變化等，考慮是否需要改發三號強風信號。
由於天文台預料熱帶氣旋警告信號仍會在星期日早上維持，《am730》記者向賽事公關查詢會否取消賽事，對方稱仍與賽會溝通，有最新消息會盡快公布。
鑑於天文台就熱帶氣旋「銀杏」的預測路徑，有機會帶來不穩定天氣，主辦機構中國香港游泳總會提醒所有參賽泳手要密切留意天文台最新天氣預報。
為保障參加者的安全，如遇以下情況，活動將會取消：
- 天文台於活動當日（11月10日）早上6時仍懸掛一號或以上颱風信號；或
- 紅色/黑色暴雨警告信號生效；或
- 比賽場地發現紅潮；或
- 任何突發狀況不適宜進行海上游泳比賽。
泳總會密切留意天文台發布的最新消息，如需要取消賽事，將盡快於大會網頁及社交媒體專頁「新世界維港泳 New World Harbour Race」公布。