新世界維港泳2024｜11.10舉行　名額4000個今起接受報名 (附連結)

由新世界贊助、中國香港游泳總會主辦的「新世界維港泳」2024，將於11月10日早上舉行，參賽名額共4,000個，今日(6日)早上11時起接受網上報名，至8月26日截止。今屆賽事以「躍在維港 閃亮全城」為主題，除了首設「同行者」安排，「競賽組」更設有「亞洲公開水域游泳錦標賽」，是相關錦標賽相隔12年後，再度在維港上演。

今屆賽道由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，同場更會舉行「第十一屆亞洲公開水域游泳錦標賽」。(新世界提供)

「 亞洲公開水域游泳錦標賽」 事隔12年再辦

新世界維港泳2024賽事繼續分為「競賽組」和「優悠組」，參賽者將由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。其中「競賽組」分別設有「公開組」及「第十一屆亞洲公開水域游泳錦標賽」，後者的賽道長約5公里，是有關錦標賽相隔12年後，再在維港舉行。每個亞洲國家或地區最多可派出3男3女選手出賽。至於「公開組」的賽道則維持約一公里長。

「優悠組」首設「同行者」出發安排

在「優悠組」方面，新世界維港泳2024將首設「同行者」安排，參加者可選擇與另一名泳手在相同時段下水，一同在維港暢泳。同時，「優悠組」續設「飛躍新世界盃」，鼓勵一眾「新世界飛魚計劃」的年輕學員參加。

所有參加者均必須符合大會的參賽資格，並通過9月份舉行的水試，持有其他認可成績人士則可除外。「優悠組」今年有新安排，將採用「先水試、後抽籤」形式，以選出能夠成功參加的泳手。有關賽事及活動安排、參加資格和報名詳情，公眾可瀏覽大會網頁。