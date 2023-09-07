新世界與香港迪士尼合作創機遇，共建國際旅遊娛樂產業園。

適逢位於香港國際機場航天城的旅遊娛樂地標11 SKIES已分階段開業，11 SKIES的發展商新世界發展宣布，已與香港迪士尼樂園度假區簽訂合作備忘錄，雙方將探討多個協同合作機遇，包括於11 SKIES開設全新精品店、增強交通接駁，以及開發嶄新旅遊及文化產品，勢將大嶼山升級轉型為國際旅遊娛樂產業園。

新世界與迪士尼共建國際旅遊娛樂產業園

根據雙方的合作備忘錄，新世界及香港迪士尼探討的協同合作，將涵蓋零售、產品開發及宣傳層面，發揮新世界集團生態圈2,600萬名會員的龐大機遇，以至在香港及大灣區的K11據點合辦活動和市場推廣。

新世界冀與迪士尼聯手將優勢互補

由於兩者毗鄰香港國際機場及港珠澳大橋，11 SKIES和香港迪士尼，將共同發揮此戰略地利位置的獨特優勢。新世界發展執行董事薛南海表示，非常榮幸集團可與迪士尼聯手，「雙方在不同層面優勢互補，並牽頭發揮大嶼山旅遊景點之間的強大協同效應，集團將繼續積極物色更多信念相同的合作夥伴，讓大嶼山成為國際旅遊娛樂產業園，令香港成為本地、中國內地及國際旅客的首選目的地。」

至於香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭則表示，作為旅遊地標，香港迪士尼一直積極促進經濟發展，並致力以創新方式推動香港成為首屈一指的旅遊目的地，因此非常高興與新世界攜手合作，並指期待匯聚大嶼山的友好夥伴，在旅客重回香港之際捕足其瞬息萬變的多元需求，提供更多體驗式旅遊選項。