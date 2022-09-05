新世界舉辦1.5°C峰會  探討科技緩減氣候變化

投資推廣署助理署長吳國才指，1.5°C峰會不僅展現香港作為創新企業進入內地和亞洲市場的橋樑角色，更突出了香港在發展綠色及可持續金融方面的光明前景。

由新世界發展旗下開放式創新平台Eureka Nova主辦的「1.5°C 峰會──以科技定義未來十年」今日結束，各界在會上達成共識，遂以突破性科技驅動香港和其他城市在當下關鍵10年緩減氣候變化影響，建構可持續未來。1.5°C峰會今年匯聚共50位行業專家、企業家、政策制定者和商界領袖參與10場研討會，會上展示28個氣候科技初創公司的展位，並吸引500多名香港及海外人士登記出席網上和現場活動。

第二屆1.5°C峰會匯聚共50位行業專家、企業家、政策制定者和商界領袖參與10場研討會，會上展示28個氣候科技初創公司的展位，並吸引500多名香港及海外人士登記出席網上和現場活動。

重點探討當下10年大幅度減少碳排放所需對策

1.5°C 峰會重點探討在當下10年大幅度減少碳排放的所需對策，當中涉及零碳排放創新技術、綠色建築節能科技的應用、環保交通運輸方案，以及重塑減廢行動等。投資推廣署助理署長吳國才在開幕典禮上指出，峰會不僅展現香港作為創新企業進入內地和亞洲市場的橋樑角色，更突出了香港在發展綠色及可持續金融方面的光明前景。憑藉本港作為國際金融中心的優勢，將能夠促進國際資本與優質綠色項目的合作，從而助力香港於2050年前實現碳中和目標，以及推動綠色經濟轉型。峰會更提供了一個配對合適投資者以及服務創業者的重要平台，令創業家、投資者和企業共聚一堂，合力推動行業的真正影響力和增長。

新世界發展開放創新平台助理總經理黃振南於開幕致辭表示，希望透過峰會的研討會，為公司和個人提供一個能啟發思考以締造行動的平台，並為企業和初創公司等不同的持份者創造機遇，共同制定務實的執行方案。Eureka Nova將繼續服務新世界生態圈和合作夥伴，加快推動具影響力的創新研發、培育初創企業並推動產品商業化。我們還將與其他企業夥伴及持份者合作，透過嶄新科技應對氣候變化影響，為可持續發展生態圈創造協同效應。