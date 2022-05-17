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2022-05-17 18:04:52

新世界航天城項目11 SKIES寫字樓已租出五成 營運副總裁：疫情無礙進度

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新世界航天城項目11 SKIES寫字樓已租出五成 營運副總裁：疫情無礙進度

11 Sies樓面達380萬平方呎。(新世界圖片)

新世界於機場航天城項目11 SKIES料今年7月至2025年分階段開幕，最早入伙為3棟甲級寫字樓，之後娛樂、餐飲及零售設施陸續再明年底至2025年。項目連接香港機場及港珠澳大橋香港口岸，總樓面面積380萬平方呎，娛樂及零售餐飲設施分別佔57萬及266萬平方呎，K11 Concepts Limited營運副總裁梁浩昌透露，寫子樓出租率已達五成，而零售餐飲正收集各品牌意向，形容反應熱烈。

新世界航天城項目11 SKIES寫字樓已租出五成 營運副總裁：疫情無礙進度

梁浩昌指項目透過加班、加人手等讓項目按目標完成。(蘇文傑攝)

寫字樓提供專業服務吸大灣區客

11 SKIES集商業、娛樂、零售及餐飲服務，冀服務本地及大灣區旅客。其中最先入伙的辦公室，主打金融、財富管理及醫療健康服務，梁浩昌補充，辦公大樓的租戶非純粹商業辦公，他解釋，據早前於大灣區訪問調查，發現居民對本港專業服務需求強，包括開立投資戶口、買保險前作身體檢查，本港接種疫苗、牙齒嬌型及雪卵等服務也受歡迎。他續指，雖然疫情影響租金，但整體租金水平仍屬理想。

設全球最長室內外多層賽道

至於娛樂、零售餐飲部分約有800個商舖，其中靠近辦公大樓的範圍將先於明年底落成，包括多項娛樂設施，例如首度進駐大中華區的KidZania兒童體驗樂園、全港首個具5層高屏幕的飛行影院Timeless Flight Hong Kong1公里全球最長室內外多層小型賽車跑道Sky Track等，預計吸引家庭客。雖然疫情影響工程，但可透過加班追回，可望按目標完成。

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