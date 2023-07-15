新世界辦藝術科技體驗日 逾500「共創明Teen」學員友師參與

政務司司長陳國基在開幕禮致辭時表示：「我衷心感謝新世界發展大力支持「共創明『Teen』」計劃」。國家『十四五』規劃賦予香港『八大中心』的策略定位，而政府去年12月推出《青年發展藍圖》的《希望篇》強調要協助青年把握『八大中心』的發展機遇，當中包括『中外文化藝術交流中心』和『國際創新科技中心』。新世界發展今次的藝術科技體驗日正將這兩大新興領域結合起來，引領學員走入數碼藝術世界，讓他們發掘更多個人發展的可能性，實在饒有心思和意義。」

新世界發展秉持創造共享價值理念，全力支持特區政府「共創明『Teen』計劃」，致力協助青年向上流和解決跨代貧窮問題。作為計劃的「策略夥伴」，集團在暑假期間邀請500名學員和友師，參加藝術科技體驗日，並於今日舉行活動開幕禮，由政務司司長陳國基蒞臨主禮。

體驗尖端藝術科技 啟發學員探索發展可能

為了讓學員加深對藝術科技的認知，集團在暑假期間將舉行6場藝術科技體驗日，邀請共500名學員和友師，參觀全港最大型沉浸式數碼藝術館 ARTE M Hong Kong，體驗藝術科技創造的大自然世界。

首場體驗日於今日舉行，逾百名學員和友師出席。除了參觀數碼藝術館，學員和友師亦參與了藝術科技工作坊，由業界人士介紹相關行業的發展和工作機會，啟發學員探索多元的個人生涯發展可能，鼓勵有志在相關領域工作的學員提早裝備自己。

逾百名新世界友師扶持學員成長 助建正向人生

新世界集團積極響應「共創明『Teen』計劃」，逾120名分別來自法律、科技、企業傳訊、建築工程和物業管理等部門的同事，獲成功配對擔任友師、扶持學員成長。他們透過分享自身的經歷，幫助學員建立正向人生，並啟發學員發掘個人興趣及長處，鼓勵他們將來貢獻社會。