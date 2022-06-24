新世界1.5°C科學基礎減量正式獲批，承諾制訂零排放目標。

新世界發展有限公司今日宣布，獲科學基礎減量目標倡議組織（Science Based Target initiative, SBTi）批核其1.5°C科學基礎減量短期目標，成為亞洲第三家。承諾會根據SBTi淨零排放標準（Net-Zero Standard）制定長期減排目標，成為致力於2050年前實現符合科學基礎的淨零排放房地產公司。

這個里程碑除了延續新世界發展於「企業雄心助力1.5°C限溫目標行動」（Business Ambition for 1.5°C）及聯合國氣候變化框架公約（UNFCCC）下的「奔向零碳」（Race to Zero）承諾外，也標誌著公司已按照《巴黎氣候協定》目標制定明確的減排路徑，以 協助緩解氣候變化所帶來的嚴重影響，並增強企業韌性以應對未來挑戰。

有關的科學基礎減量目標涵蓋集團於內地及香港的主要物業和建築活動。集團會以2019財政年度為基準年，致力在2030財政年度或之前，將範疇一和範疇二的絕對溫室氣體排放量減少46.2%，以及於同一時間範圍內，將範疇三的資本商品每平方米建築面積的溫室 氣體排放量減少22%，至於下游出租資產每平方米總樓面面積的溫室氣體排放量則減少29.8%。

新世界集團參照聯合國可持續發展目標，於2018年訂立「新世界2030可持續發展願景」(2030願景)，重點集中環保、健康、關愛及智能四大支柱。針對環保方面，整個集團的目標是在2030年將能源及碳排放強度減半（以2015財政年度為基準年），以減少對環 境所造成的影響。新世界發展於2021年1月亦推出「可再生能源藍圖」（Renewable Energy Roadmap），透過實現減低範疇二的溫室氣體排放，向低碳經濟轉型。此外，公司亦計劃於2026財政年度完結前，旗下大灣區出租物業將全面採用100%可再生能源，並於2031財政年度完結或以前，大中華區所有出租物業均採用100%可再生能源。

新世界發展一直透過氣候風險管理、企業政策、設計、改善及營運等，將應對氣候變化的措施納入物業的整個生命週期，以加快減碳進程。集團亦率先支持氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）制訂及實施《氣候韌性指引》，將減緩及適應氣候變化的措施融入設計、大型翻新及建築工程等階段。為配合租戶對於用電的需求，集團推出了業界首創的「創造共享價值租賃」計劃（「CSV 租賃」計劃），是一項讓租戶員工可直接受惠的租戶參與計劃，旨在透過創新及知識交流，強化可持續營運優勢。

除此之外，新世界發展於2021年2月開始，參與由聯合國及一眾商界領袖所發起的「企業雄心助力1.5°C限溫目標行動」，根據《巴黎氣候協定》以實際行動減緩氣候變化。是次有關淨零排放的承諾，為公司邁出制訂淨零排放策略的第一步，以回應SBTi對企業氣 候行動的緊急呼籲，我們亦會在 2024財政年度完結前，建立與SBT淨零排放標準一致的 長期目標，堅定地加快減碳計劃。