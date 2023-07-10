新世界Share for Good聯乘Adobe及星展　惠及東華五校學生學AI

「Share for Good愛互送」自去年第五波疫情期間成立以來，一直因應社會不同需要，以創新意念連繫有心人士和商業機構，透過捐出物資及創新服務，配對相應的非牟利機構，向有需要人士提供最適切捐助。

生成式人工智能（Generative AI）為全球科技新趨勢，為讓更多青少年學習這趨勢下所需的技能，新世界發展旗下全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」宣布，今年暑假將聯乘國際著名數碼科技企業Adobe及星展香港，推出AI新世代創意計劃（Next-Gen AI-Imagenation Initiative），惠及東華三院旗下五間學校共約200名基層初中生，提升同學數碼技能。

星展香港捐出200部手提電腦

是次AI新世代創意計劃由Share for Good牽頭，將Adobe最新創意生成式 AI 引擎Adobe Firefly和一站式創意應用程式Adobe Express的教學，配以星展香港捐贈的200部翻新手提電腦，組合為一套創意生成式 AI教材，由Adobe自六月底至八月初提供免費課程，惠及學校包括東華三院張明添中學、東華三院李潤田紀念中學、東華三院呂潤財紀念中學、東華三院吳祥川紀念中學及東華三院邱子田紀念中學，一共約200名初中生。

Adobe義教創意生成式 AI

Adobe Firefly是Adobe旗下最新的創意生成式 AI 引擎，透過輸入簡單的文字提示，短短數秒內，即可新增、延伸和移除影像中的內容或者設計出文字效果，以生成式AI協助用家發揮創意，創作獨特的圖像、海報、社交媒體帖文等內容。為使學員以生活化題材進行創作，來自Adobe的義務導師將會以尖沙咀星光大道為課程主題，教導學生在星光大道的照片中，運用Adobe Firefly來設計不同盛事場景的圖片，既學習最新的AI科技，同時可了解香港的著名電影文化地標。

Share for Good亦宣布，東華三院已加入Share for Good平台，成為受惠非牟利機構，東華三院為全港規模最大的慈善服務機構，現共363個服務單位，涵蓋醫療、教育、社會、公共服務等方面，將有助擴闊Share for Good受惠群眾的廣度及深度。