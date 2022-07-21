新亞系與一般Omicron病情相若 患者毋須強制入竹篙灣

本港每日均有小量新冠肺炎變異病毒株Omicron BA.2.12.1、BA.4或BA.5亞系的懷疑個案，衛生署分析逾1,400宗相關個案後，認為嚴重性與目前流行病毒株相若，即日起毋須強制有關患者或密切接觸者，入住隔離或檢疫設施，即安排與一般確診者看齊。單日確診數字連日居高不下，當局擔心升勢持續會增加醫療設施負擔，又相信院舍個案均來自社區。

單日新增3,805宗確診，包括180宗輸入個案。截至前日，衛生署共錄得1,378宗帶有BA.2.12.1、1,097宗帶有BA.4或BA.5的個案或懷疑個案。署方分析截至周一(18日)的個案後，發現個案的嚴重性與其他Omicron病毒無大分別，即日起統一Omicron患者的隔離安排，即毋須再確認屬哪一種亞系，而是跟隨現有主流病毒株的分流方式，決定能否居家隔離，個案的密切接觸者也同樣安排。

現時BA.2.12.1和BA.4或BA.5每日佔比，分別約1.5%至2%及0.5%至1%。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本地個案有34%帶BA.2.12.1個案、16%帶BA.4或BA.5個案無病徵。她又指，現時大部分患者均是經快速檢測呈陽性，由收到隔離令到採集核酸樣本及分析病毒株時，前後已在家隔離1至3日，故再把患者送入隔離設施並非太有效。

政府曾表示，會把BA.2.12.1、BA.4或BA.5患者傳染期內曾光顧的食肆，納入強制檢測公告。被問到做法會否跟隨隔離措施一併修改時，張竹君昨稱公告不會特別區分個案涉及哪種病毒株，只會視乎有關地點是否有很多個案。

兩班有確診 要停課一周

昨再多6間院舍出現感染個案，涉及9名院友及員工。張竹君指，院舍近日確診數有少少上升，相信與社區情況相似，相信院友或員工在社區逗留後，把病毒帶入院舍。她又擔心，整體確診數字持續上升，會對醫療設施造成負擔。另外，昨有299間學校呈報324宗個案，仁濟醫院林百欣中學3B班和路德會聖十架學校6B班分別有5名和3名學生確診，須停課一周。

公立醫院前日有一名檢測呈陽性病人離世，該名67歲男子前晚被懲教人員發現於荔枝角收押所囚室上吊自殺，懲救署隨即將其送院搶救，惜延至約晚上11時半不治，醫管局料其死因與新冠肺炎無關。