新人結婚平均開支升9% 禮金升至6.88萬 公價人情不變 酒店$1000酒樓$800

2023年雙春兼閏月，加上疫後復常，不少人可能已出席多次婚宴。有調查發現，新人結婚平均開支按年升9%、至41.9萬元；人情「公價」連續4年不變，酒樓及酒店等介乎800至1,500元，禮金價格中位數達68,888元創新高，並預計明年進一步上升，因「7」字意頭不祥，估計升至8萬元。 生活易今年9至11月訪問1,033名於2023至2025年結婚之新人，結果發現受訪者結婚平均開支按年升9%、至41.97萬，四成開支用於酒席約17萬元、按年升15%，27%用於結婚首飾及戒指；開支比例與19年不同，當時新人開支五成用於酒席，19.6%用於結婚首飾及戒指。

酒席開支增加，或與擺酒再不用考慮防疫安排有關，平均擺酒圍數由去年16圍升至今年19圍。同時選擇在晚間擺酒比例，亦由去年47%回升至51%，而選擇酒店舉行婚宴比例按年升1個百分點至55%。

馬宗傑

禮金料明年升至8萬 禮金方面，相關中位數由去年68,000元微升至今年68,888元，連升3年。但生活易行政總裁馬宗傑指，反映新人及外父外母定禮金的金額都著重取「順利」及「發」等好意頭，並相信父母是婚宴重要贊助人，禮金升幅未有為新人增加太大負擔；預計禮金或繼續有上升趨勢，但「7」字意頭不好，有機會直上80,000元。