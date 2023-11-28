新人結婚平均開支升9% 禮金升至6.88萬 公價人情不變 酒店$1000酒樓$800

2023年雙春兼閏月，加上疫後復常，不少人可能已出席多次婚宴。有調查發現，新人結婚平均開支按年升9%、至41.9萬元；人情「公價」連續4年不變，酒樓及酒店等介乎800至1,500元，禮金價格中位數達68,888元創新高，並預計明年進一步上升，因「7」字意頭不祥，估計升至8萬元。
生活易今年9至11月訪問1,033名於2023至2025年結婚之新人，結果發現受訪者結婚平均開支按年升9%、至41.97萬，四成開支用於酒席約17萬元、按年升15%，27%用於結婚首飾及戒指；開支比例與19年不同，當時新人開支五成用於酒席，19.6%用於結婚首飾及戒指。
酒席開支增加，或與擺酒再不用考慮防疫安排有關，平均擺酒圍數由去年16圍升至今年19圍。同時選擇在晚間擺酒比例，亦由去年47%回升至51%，而選擇酒店舉行婚宴比例按年升1個百分點至55%。
禮金料明年升至8萬
禮金方面，相關中位數由去年68,000元微升至今年68,888元，連升3年。但生活易行政總裁馬宗傑指，反映新人及外父外母定禮金的金額都著重取「順利」及「發」等好意頭，並相信父母是婚宴重要贊助人，禮金升幅未有為新人增加太大負擔；預計禮金或繼續有上升趨勢，但「7」字意頭不好，有機會直上80,000元。
齋收餅卡人情300
人情中位數連續4年不變，酒樓、午晚婚宴、西餐廳維持在800元，一般酒店、私人會所及特色婚宴場地1千元，高級酒店則1,500元。對部分新人基於各種原因只邀請出席註冊儀式，甚至只派餅卡、沒被邀請出席任何活動，公價人情分別500及300元，當中派餅卡更由2021年100元升至今年300元。人情分配方面，新人酒席過後保留74%之人情為己用，而轉交給雙方父母的比例則由去年的31%下跌至今年的26%。
根據統計處2023年以首3季結婚宗數作推算，預計全年會有42,247宗，比去年29,983宗上升41%，亦是疫情後首次重上4萬宗以上。生活易媒體業務及市場部主管周卓盈指，因在施政報告發表前、今年1至9月的結婚數字整體較去年上升逾六成，所以認為提高結婚意欲的主因為疫情復常，暫亦未見派2萬元等新政策對結婚宗數的升幅有顯著作用。