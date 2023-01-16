新任中聯辦主任鄭雁雄新春致辭 稱要倍加珍惜來之不易「治」的局面

鄭雁雄在致辭中表示，國家主席習近平在新年賀詞中提及「看到香港將由治及興十分欣慰」，稱「由治及興」是習近平主席對香港的殷切期盼，也是所有香港居民的共同願望。鄭雁雄認為，「讓『興』的動能更強勁」，香港需要把握中國式現代化的巨大機遇，在參與中華民族偉大復興的歷史進程中增添不竭動力；亦需要積極參與國際交流合作，在鞏固獨特地位和優勢的過程中提升核心競爭力；並需要矢志不移幹事創業，在團結奮鬥中凝聚強大合力。

剛於上周六上任的中聯辦主任鄭雁雄(圖)，昨發表以「讓『興』的動能更強勁」為題的新春致辭，指過去一年是黨和國家歷史上極為重要的一年，也是香港「一國兩制」實踐進程中具有里程碑意義的一年；形容已逐漸遠離泛政治化的漩渦，要倍加珍惜香港當前「治」的局面。

「創業興業需和諧穩定社會環境」

鄭雁雄指，香港已逐漸遠離泛政治化的漩渦，「愛國者治港」的社會基礎更牢，社會上求穩定求發展的共識更強，青年一代幹事創業、成長成才的機會更多；強調創業興業需要和諧穩定的社會環境，要倍加珍惜來之不易的「治」的局面，堅定維護憲法、基本法確立的特區憲制秩序，堅定維護國家主權、安全、發展利益，大力弘揚以愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。

他重申，中聯辦將依法一如既往履職盡責，全力支持行政長官和特區政府依法施政，與社會各界和市民共同推動香港走向由治及興。

李家超：深有同感

行政長官李家超透過社交平台指，對鄭所講述的深有同感，提到當前國家已經開啟全面建設社會主義現代化國家的新篇章，香港也邁進了開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。

他稱，隨著香港和內地恢復通關，社會踏上復常之路，當前「治」的局面正全速向「興」邁進，必須有更大擔當、更好作為，抓緊國家發展機遇，認清自身定位並乘勢而上，充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，讓新的動能變得更加強勁，讓市民的生活變得更美好。