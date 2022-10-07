新任廣播處長張國財履新 冀將港台公共廣播職能發揮得更好

新任廣播處長張國財今日(7日)履新，他指做工作要恰如其份，亦要盡本份，會將港台作為公共廣播服務的職能發揮得更好。政務官出身的張國財被問到沒有傳媒經驗，如何勝任廣播處長一職，他說現時已進入網絡3.0時代，不知道誰會有所謂的傳媒經驗，又強調他有工作憑證，累積了一些管理經驗，會繼續與港台員工做好本份。

形容港台屬有歷史機構有規章制度

張國財亦提到，不喜歡用「管治」的字眼，他形容自己只是港台的一份子。他又指，每個人都有自主權接收資訊，廣播概念亦要重新定義，是由多個點去到多個點的訊息傳播。在科技推廣的大環境下，港台作為傳媒機構如何做好自己的本份，值得大家思考。張國財又說，明年是香港電台成立95周年，他很高興成為港台的一份子，會與團隊上下一心。他又形容港台是有歷史的機構，亦有規章制度，例如有《港台約章》及編輯流程，他期望港台員工能上下一心，為市民服務。

擁有多個決策局及部門工作經驗

張國財1993年10月加入政務職系後，於2021年4月晉升為首長級乙一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前衞生福利科、前財經事務科、香港駐多倫多經濟貿易辦事處、前資訊科技及廣播局、前教育統籌局及民政事務總署。張國財於2012年5月至2013年1月出任財經事務及庫務局首席助理秘書長（財經事務），2013年1月至2019年8月出任財經事務及庫務局副秘書長(財經事務)，並從2019年8月起出任香港駐歐洲聯盟特派代表。