新例後14%餐廳仍用膠飲管 環團︰走塑僅廢物轉移

俗稱「走塑」的管制即棄塑膠法例，首階段於今年4月22日已開始實施，食肆不能再向堂食或外賣顧客提供所有發泡膠餐具、塑膠製膠刀叉匙碟和膠飲管等，法例半年適應期昨結束，環保署形容新法例落實暢順有序，「走塑」和減廢的效果非常顯著。惟有環團指，巡查發現，雖然法例生效，但14%餐廳仍在堂食提供塑膠飲管，5.7%提供膠杯或膠蓋。即使改用軟木或紙製餐具，環團認為只是將即棄廢物轉移，沒有真正源頭減廢。
新例實施半年，綠領行動於9月和10月期間巡查各區共157間餐廳，包括大型連鎖餐廳及小型餐廳，14%餐廳仍在堂食提供塑膠飲管、5.7%提供膠杯或膠蓋、約2%堂食仍用膠飯盒或膠蓋。綠領行動總幹事何漢威表示，首階段的管制措施實施情況大致理想，但即棄塑膠飲管的情況仍較嚴重，相信因為不少餐廳仍有大量存貨，未有轉用其他方案；政府可協調餐廳捐贈膠飲管作醫學用途，例如提供給有吞嚥困難人士使用等。
普遍餐廳都是使用軟木或紙製餐具替代膠餐具，他指，做法沒有真正做到源頭減廢，政府宣傳的大方向亦聚焦在即棄廢物轉移，認為當局應大力推動市民自備餐具。
環保署︰效果非常顯著
環保署副署長鄭健指，新例生效後，「走塑」和減廢的效果非常顯著；連鎖食肆反映有八成外賣客揀不需要餐具，約三成餐廳已不再提供任何外賣餐具。按此推算，過去半年飲食界減少用逾3,000萬套即棄餐具。他又指，在適應期後，環保署仍會大力推動宣傳教育，執法重點將優先在源頭供應層面著手。如商戶尚有未用完存貨，可考慮與供應商商討作收回及外銷，或聯絡相關塑膠回收商作回收及再造處理。
根據法例，零售商亦不能出售膠製叉刀匙、膠飲管、膠碟及膠攪拌棒等，深水埗有多間出售塑膠餐具店舖昨趁寬限期完結前繼續促銷。有店東指，店內相關違規商品已在昨日售罄，並改售紙或軟木製即棄餐具。另一店舖負責人則表示，店內仍有小量存貨，盼在昨日營業時間內全部出售，否則會收起貨品再送給朋友或自用。