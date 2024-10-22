新例後14%餐廳仍用膠飲管 環團︰走塑僅廢物轉移

俗稱「走塑」的管制即棄塑膠法例，首階段於今年4月22日已開始實施，食肆不能再向堂食或外賣顧客提供所有發泡膠餐具、塑膠製膠刀叉匙碟和膠飲管等，法例半年適應期昨結束，環保署形容新法例落實暢順有序，「走塑」和減廢的效果非常顯著。惟有環團指，巡查發現，雖然法例生效，但14%餐廳仍在堂食提供塑膠飲管，5.7%提供膠杯或膠蓋。即使改用軟木或紙製餐具，環團認為只是將即棄廢物轉移，沒有真正源頭減廢。

新例實施半年，綠領行動於9月和10月期間巡查各區共157間餐廳，包括大型連鎖餐廳及小型餐廳，14%餐廳仍在堂食提供塑膠飲管、5.7%提供膠杯或膠蓋、約2%堂食仍用膠飯盒或膠蓋。綠領行動總幹事何漢威表示，首階段的管制措施實施情況大致理想，但即棄塑膠飲管的情況仍較嚴重，相信因為不少餐廳仍有大量存貨，未有轉用其他方案；政府可協調餐廳捐贈膠飲管作醫學用途，例如提供給有吞嚥困難人士使用等。