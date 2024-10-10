新修訂CEPA協議 七大行業入內地門檻降 港公司可投資電影 放寬內地客赴港郵輪遊

港府與內地昨日簽署關於《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》(CEPA)的協議二。新協議意味多個行業，包括旅遊、影視、建築和銀行等，進入內地市場的門檻將降低，相關措施將由明年3月起生效。財政司長陳茂波表示，新協議會帶來更多互利共贏的成果，讓更多港企和專業人才以更優惠的待遇進入內地市場。

行政長官李家超見證下，陳茂波與國家商務部國際貿易談判副代表李詠箑昨簽署協議。

是次協議涵蓋七大行業，包括建築工程、銀行和證券、保險、電信、旅遊、電影和電視。涉及性質包括放寬資質要求和業務範圍限制，亦有資格互認，方便和降低香港業界到內地發展的門檻。

旅遊業方面，將優化實施由香港入境的外國旅行團，進入廣東停留144小時免簽政策，包括增加入境口岸和擴大停留區域至廣東全省，並為內地旅行社在西九龍高鐵站接關提供便利；支持郵輪運輸企業安排掛靠內地郵輪港口的國際郵輪航線，對於相關的內地郵輪旅客，可憑護照和相關航程確認文件，以過境方式赴港參與全部郵輪航程。

取消港人參與網劇主創人數限制

電影業方面，將取消香港服務提供者不得投資電影製作的限制；允許香港服務提供者，經內地主管部門批准設立的發行公司，經營以買斷形式引進的香港影片發行業務。電視方面，將取消香港人士參與網絡電視劇作主創人員的數量限制，允許香港製作的「引進劇」，經廣電總局批准後，在內地廣播電視台的黃金時段播出。

銀行和證券業方面，將取消香港服務提供者設立的外國銀行分行，不得從事銀行卡業務的限制，持續推進跨境理財通業務試點、內地和香港基金互認安排、ETF互掛安排和債券通南向通和北向通業務。

崔定邦：方便內地客赴港添談判籌碼

香港旅遊促進會總幹事崔定邦向本報指，外國旅遊團進入廣東省停留144小時免簽政策，無疑方便旅客往內地各城市遊玩。他認為，內地郵輪旅客可以過境方式赴港參與全部郵輪航程，對香港旅遊業幫助更大。他又指出，以往內地客要赴港參與郵輪航程，須有往來港澳通行證，故非自由行城市內地客便不能來港登船，新安排下「17億人都可能嚟香港上郵輪，而且同喺上海、深圳(上郵輪)體驗上無分別」。他相信措施為香港帶來大量客流、有利本港旅行社開辦吸引郵輪客留港的旅遊產品，龐大客流亦為香港提供籌碼與郵輪公司談判，大力推動香港郵輪業。

香港電影工作者總會發言人田啟文向本報稱，業界歡迎措施，惟不少疑問待釐清。他指，如港方可投資，究竟應視為港產片還是國產片，當中涉及兩地不同的制度如稅制；期望政府部門為業界開解說會。