新光戲院即將告別　53年的粵劇殿堂掀集體回憶

這次真的沒有奇迹了！屹立北角的新光戲院（現為新光戲院大劇場），曾多次陷入結業危機都化險為夷，但踏入53年，終於要畫上句號。
這座香港的粵劇殿堂，不單是粵劇名伶大展功架的舞台、培育後輩的搖籃，誠然是粵劇文化的地標，更是粵劇迷的集體回憶。
文章出處：「當代中國」網站
新光戲院快寫入歷史 難忘「全院滿座」旗幟及粵劇迷追星場面
筆者家住北角，每天出入都會路經新光戲院，最記得其懸掛的「全院滿座」旗幟、等候大堂和旁邊街道擠得水洩不通的熱鬧場面，還有散場時後門兩旁等待名伶的粵劇迷，他們拿着花束、小禮物的心急張望情景，都一一牢記腦海中。
2025年3月3日後，這些全部成為歷史。早前由教會團體購入的新光戲院所在大廈，未來將改為宗教用途。
新光戲院1972年開幕 首播紀錄片介紹內地珍貴文物
歷史悠久的新光戲院，由來自上海的劇團於1972年成立，以傳統粵劇演出聞名。新光戲院的所在地，前身是商務印書館香港分廠。當時業主原本是興建住宅大廈，後來改為戲院。院內有兩個劇院，設有大型舞台及化粧間等。
最初新光戲院是以播映電影為主，首部上映電影是紀錄片《文化大革命期間出土文物》。
上世紀80年代起，新光戲院租予粵劇團體演出，每天都有表演。很多知名的粵劇名伶例如任劍輝、白雪仙、紅線女和林家聲等，都曾經在新光戲院登台演出；該處也孕育了阮兆輝、龍貫天、蓋鳴暉等粵劇老倌。
新光戲院兩陷結業危機 2012年變身大劇場增多元化用途
1990年代，粵劇開始式微，新光戲院亦面對經營問題。
新光戲院曾經首次結業危機是在2005年，當時業主想收回物業，改為發展主題商場。同年8月，汪明荃代表香港粵劇界跟新光戲院的業主商討續租，加上政府的介入，得以續租至2009年。其後再獲續租3年，但租金大幅增加近70萬元。
新光戲院在2012年的第二次結業危機更為驚險，續租問題一直談不攏，直至結業前兩天，才由盛世天劇團創辦人李居明出手，成功續租，並投資千萬元翻新戲院。
2021年5月21日，新光戲院改名為「新光戲院大劇場」重新啟用。它保留了一貫的懷舊風格，翻新了劇場的雲石大堂和座椅，又增設音響燈光設備及數碼放映機，變身為集粵劇、舞台劇、演唱會及播放電影等多元化節目的表演場地，令它可以繼續擔當發揚粵劇及推動文化保育的使命。
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新光戲院難逃結業命運 今年3月3日演出後落閘告別
可惜，在2023年，包括新光戲院大劇場所在的大廈被一間教會購入，最後新光戲院無法延續下去，將於2025年3月3日最後一場粵劇《小平你好》演出完結後，進行落閘告別儀式。
雖然西九戲曲中心已於2019年啟用，也有文化中心、高山劇場等可供粵劇表演的場地，不過，對不少在「新光」看了多年粵劇的年長劇迷來說，「新光」交通方便，一出港鐵站便到。尤其家住港島的長者，日後要前往路程長遠的對岸看粵劇表演，無疑會多加了考慮。
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新光戲院大劇場將於下周一（1月20日）上午10時至下午1時，免費開放給公眾參觀，屆時市民可以自由參觀戲院大堂、數碼戲院、懷舊展覽廳、大劇院舞台等地方，毋須預約或門票。即場設有兩場導賞活動，讓參加者了解粵劇文化的點滴，見證新光戲院的歷史。
趁着離別前夕，把握機會，跟這間50多年來見證香港粵劇發展，陪伴粵劇迷度過歡樂時光的粵劇殿堂說再見。
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