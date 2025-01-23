新光戲院即將告別 53年的粵劇殿堂掀集體回憶

新光戲院快寫入歷史 難忘「全院滿座」旗幟及粵劇迷追星場面

筆者家住北角，每天出入都會路經新光戲院，最記得其懸掛的「全院滿座」旗幟、等候大堂和旁邊街道擠得水洩不通的熱鬧場面，還有散場時後門兩旁等待名伶的粵劇迷，他們拿着花束、小禮物的心急張望情景，都一一牢記腦海中。 2025年3月3日後，這些全部成為歷史。早前由教會團體購入的新光戲院所在大廈，未來將改為宗教用途。

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