新入伙皇后山邨及山麗苑食水呈泥黃兼有雜質　水務署：水質安全

新入伙約一年的粉嶺皇后山邨，以及位於皇后山對上的居屋山麗苑，近日出現出現水質問題，不但食水呈泥黃色，而且部分更夾雜黑色雜質。水務署回覆傳媒查詢時指，今年收到共15宗皇后山邨及山麗苑食水水質異常的報告，房屋署指已進行檢查而結果正常。

住戶：入住期間經常肚屙

皇后山邨社區主任胡景鵬近日在社交媒體Facebook發文指，自周日(2日)起接獲多名居民投訴食水有雜質情況，而時至昨晚(4日)，再有大量居民稱，家中食水呈泥黃色兼有黑色雜質，其中以皇盛樓最為嚴重，住戶被迫每日用污水煮食和飲用，擔心令健康出問題，有新搬入住戶亦反映入住期間經常肚屙，擔憂因污水所致。

他稱已向屋邨辦事處及水務署反映情況，並即時與屋邨管理處保安主管及師傅到5個單位，了解食水喉情況及水質問題，發現同樣食水滲有雜質情況。

水務署：水質安全

水務署回覆傳媒查詢時表示，今年收到共15宗皇后山邨及山麗苑食水水質異常的報告，當中4宗來自皇后山邨，其餘11宗則來自山麗苑。署方早前已抽查兩個屋苑的水質，樣本均顯示水質安全。

房屋署回覆查詢指，近月共收到3宗山麗苑業主關於食水水質的查詢，而皇后山邨皇盛樓亦有個別單位住戶，反映有關食水水質情況。 署方指，已檢查食水供水系統，結果一切正常。山麗苑及皇后山邨管理處，已分別在8月及9月安排清洗各座食水缸，並會安排短期內再次進行清洗。

皇后山邨食水含雜質(多圖)