新入職教師須通過基本法和國安法測試 教聯會助加深認識

教育局前日宣布新學年聘請的教師需要通過基本法和國安法的測試，香港教育工作者聯會主席黃錦良認為措施可增加教師認識有關法律概念，有利教師將來的工作。至於施政報告提到要進一步強化國民教育，所有公帑資助學校新入職教師及公營學 校擬晉升教師須參加內地學習團，親身體驗國家發展，教聯會副主席兼立法會議員鄧飛指，安排不是新事物，他分享以往校長在上任前亦需修讀「擬任校長課程」，而課程本來已包含往內地考察的重要元素，如今只是將措施順理成章地往下推移至老師。

教聯會在10月初亦向全港學校發出問卷，進行有關國慶活動及國情教育的調查，收到318分有效回覆。結果顯示，99%教師指學校今年有舉行慶祝國慶活動，93%指有舉行「國慶節升旗禮」，比例為歷年新高。另外，今年學校大部份國情教育活動較去年有所上升，形式趨多元化，逾六成教師指學校「在特定日子辦國民教育活動」（63%）和「透過班主任課進行」（60%），亦有過半受訪教師的學校有「在校內進行展板展覽」（56%），較去年升9個百分點，教聯會認為結果反映目前學校愈來愈重視推行國民教育。

不過，調查亦發現僅近半學校已開設或準備開設「國民教育統籌主任」一職，近三成學校未有相關計劃，教聯會認為情況值得關注，呼籲學校盡快開設職位，黃錦良形容此職位猶如「課程發展主任」及「特殊學習需要統籌發展主任」，尤其當國情教育對未來是「至關重要」時，需要有領導角色帶領教師進行教導工作。