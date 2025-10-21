新公屋聘內地黑工裝修　東涌翔東邨10人被捕包括戶主

入境處在東涌新落成的屋邨翔東邨進行反非法勞工行動，拘捕10名內地裝修黑工及涉案僱主。(入境處直播)

入境處今日下午見傳媒時表示，對非法勞工問題一直保持高度警覺，隨着新屋苑相繼落成，市民對裝修工程服務需求大增，留意到有內地裝修公司透過網上社交平台，向一些即將入伙的新屋苑住戶，以相對便宜的價錢作招徠，提供一站式裝修工程服務，更有不法分子乘機聘用非法勞工來港工作，以減低成本從中獲利。

高級入境事務主任吳冠昌說，近兩日進行反非法勞工行動期間，突擊搜查超過150個住宅單位，當中在5個單位發現有不同的非法勞工活動情況，拘捕7名內地非法男勞工，年齡介乎36至54歲，被捕的3名僱主包括涉案單位的戶主、裝修公司負責人，不排除有更多人被捕。