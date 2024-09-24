新公屋邨年底試行二維碼或拍卡解門禁　招國偉批進度慢倡居屋公屋齊推

一條新公共屋邨今年底將試行智能門禁，令公屋戶期待。房署最新透露，新門禁系統有掃碼和拍卡兩種方法，租戶可用電話應用程式掃二維碼，或用「房署繳費通」拍卡進入大廈。房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉指，智能門禁試行進度慢，倡在居屋及公屋全面推行。房委會資助房屋小組成員梁文廣認為，用「房署繳費通」解門禁令租戶需多帶一張卡，建議系統連接八達通。

房署今年底將選定一條新屋邨，試行非接觸式的智能門禁系統。房署回覆《am730》指，選定屋邨的租戶可利用電話應用程式在大廈入口閱讀器掃描二維碼，或選擇使用兼備門禁功能的「房署繳費通」卡拍卡進入大廈。屋邨辦事處屆時會向租戶講解智能門禁系統的使用方法，並協助租戶安裝應用程式。房署將觀察試驗成效、系統的技術應用及聽取住戶反應等，提升屋邨保安管理，並會探討各種創新科技在門禁系統上應用的可行性。