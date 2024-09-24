新公屋邨年底試行二維碼或拍卡解門禁　招國偉批進度慢倡居屋公屋齊推

一條新公共屋邨今年底將試行智能門禁，令公屋戶期待。房署最新透露，新門禁系統有掃碼和拍卡兩種方法，租戶可用電話應用程式掃二維碼，或用「房署繳費通」拍卡進入大廈。房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉指，智能門禁試行進度慢，倡在居屋及公屋全面推行。房委會資助房屋小組成員梁文廣認為，用「房署繳費通」解門禁令租戶需多帶一張卡，建議系統連接八達通。
房署今年底將選定一條新屋邨，試行非接觸式的智能門禁系統。房署回覆《am730》指，選定屋邨的租戶可利用電話應用程式在大廈入口閱讀器掃描二維碼，或選擇使用兼備門禁功能的「房署繳費通」卡拍卡進入大廈。屋邨辦事處屆時會向租戶講解智能門禁系統的使用方法，並協助租戶安裝應用程式。房署將觀察試驗成效、系統的技術應用及聽取住戶反應等，提升屋邨保安管理，並會探討各種創新科技在門禁系統上應用的可行性。
招國偉指智能門禁可減管理開支
房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，智能門禁非常普遍，技術成熟，房委會年底才於一條新屋邨試行進度緩慢，「應該要去做，唔係試行」，而居屋和綠置居較公屋更適宜使用智能門禁，建議一同推動。他指，傳統門禁密碼容易外傳，造成樓宇保安漏洞，亦可減少前線保安員因擔心被投訴而胡亂開門的情況，「拍卡（或掃碼）可分開到住客同訪客」，長遠亦可以減省保安員人手，減少管理開支。
房委會資助房屋小組成員梁文廣認為，非接觸式門禁可減少長者出入不便，故應於人口老化嚴重的舊屋邨先推行，又建議房委會擴大試行的規模，加入舊屋邨，了解不同年齡人士使用智能門禁的情況。但他指，「房署繳費通」卡用於查租繳租，「一戶有幾多張？出門又要帶多一張卡」，反建議房署容許租戶額外登記八達通卡，「樂悠卡、八達通一定有」。 他又補充，智能門禁可監察獨居長者出入紀錄，方便支援，「十日冇出門，可以派人睇下乜嘢事」。
區議員指屯門滿田邨可先行
曾有報道指智能門禁將於屯門新屋邨試行，翻查房委會資料，預計本年度落成的未入伙公屋邨有深水埗白田邨第10期、屯門顯發邨、滿田邨、業旺邨、東涌翔東邨和雋東邨。
屯門區議會社會福利及房屋委員會主席賴嘉汶表示，使用二維碼或拍卡均便利長者住戶出入，應在新舊屋邨陸續推行。她又指，房署應於屯門三條新屋邨一併試行，對於只會在一條邨先行感可惜，但現時未知先行屋邨，但已入伙的業旺邨第一期未見有智能門禁，料先行機會較低。她認為，滿田邨與樓下醫療設施共用一個停車場出入口，適合先行檢視智能門禁成效。