新冠口服藥｜澄清月初已處方予院舍病人　醫管局：離世長者有不同死因

第五波疫情持續，醫院管理局已採購兩款新冠口服藥，在合適情況下讓病人服用。今日(29日)有報道引述立法會議員田北辰，指醫管局延遲向院舍發放默沙東藥廠新冠口服藥，其間共二千多名院友離世。醫管局發言人表示，感染新型肺炎的長者離世有不同原因，包括自身長期病患和早前寒冷天氣誘發的嚴重併發症等，不能將兩者直接掛勾，對有關評論為病人造成不必要困擾深表遺憾。

醫管局晚上澄清，上月23日起開始提供默沙東口服藥的初期，由於抵港藥物數量有限，在以病人風險及醫療需要作為首要考慮下，決定把首批藥物處方予住院病人。隨着更多數量口服藥陸續抵港，本月4日起已進一步為院舍病人處方有關默沙東口服藥。至於輝瑞藥廠新冠口服藥，醫管局已於本月16日開始為病人處方。

醫管局：對評論深表遺憾

有關報道引述田北辰表示，他收到消息指首批默沙東口服藥抵港後十多日，才發放至院舍，其間共有二千多名院友離世，認為政府如能及早把口服藥發放至院舍，料有一半病逝長者應可治愈。醫管局發言人認為，感染新冠病毒的離世長者，可能有不同離世原因，包括長者自身的長期病患以及早前天氣寒冷誘發嚴重併發症等，不能將安老院舍長者離世與處方新冠口服藥物的安排直接掛勾。

醫管局發言人對有關評論妄顧事實，為病人造成不必要困擾，深表遺憾，又希望市民不要被有關評論誤導。