新冠口服藥｜研究：輝瑞較默沙東有效減入院　惟均未減重症死亡風險

醫院管理局在第五波疫情引入兩款新冠口服藥，包括默沙東藥廠的莫納皮拉韋(Molnupiravir)和輝瑞藥廠的帕克斯洛維德(Paxlovid)。一項政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌有份參與的研究發現，服用輝瑞口服藥有助減低入院率，但默沙東則未達有關效果。研究並稱，兩款口服藥均未能減低重症和死亡等風險。

今年2月16日至3月21日有逾9.4萬人預約指定診所，研究針對當中未有即日入院或只服用一款口服藥的約9.3萬名病人，當中10,729人分別曾服用默沙東或輝瑞藥廠口服藥。相關人士在首次到指定診所求醫後的30日內，有609人需要入院，佔整體近5.7%。服用默沙東和輝瑞口服藥後需要入院的病人，分別有437人和172人，佔該藥整體患者的7.5%和3.5%。

74人曾用口服藥 需深切治療或插喉

期內約9.3萬名指定診所求診者中，有1,931人需要入院，其中約28.9%人要接受氧氣治療、9.3%要服用抗病毒藥瑞德西韋。研究同時發現，曾求醫者當中有225人30日內要接受深切治療或插喉，甚至死亡，有74人曾服用其中一款新冠口服藥。

研究指出，服用默沙東和輝瑞口服藥的病人入院風險，分別為1.17和0.79，即服用默沙東後未能有效減低入院風險，輝瑞則可減低兩成風險。研究並稱，服用兩款新冠口服藥均無助減低重症、插喉和死亡的風險。