新冠後遺重創雄風 食肉蓯蓉令男士壯如虎

本港醫學院研究顯示新冠後遺症重創男士雄風，男患者康復後較一般人出現功能障礙風險高達三倍，萬一中招後雄風不在便為時已晚，建議應盡早打底調補身體。「本港權威大學」研究證實，草本植物肉蓯蓉能保護及提升「未中招」男士腎陽，並且有助「已中招」男士修補雄風。 康復者實證 肉蓯蓉UCF助重拾雄風 47歲的陳先生確診康復後，房事由原本15分鐘大減至5分鐘，甚至試過未開始已完事。而50歲的輝哥於康復後兩個月，依然充血困難變得軟淋淋，更驚現龜縮1厘米。兩人求醫無援，經介紹服食大學研製肉蓯蓉UCF，約四星期後持久力及充血情況已見明顯改善，重拾希望及自信。兩人都表示會繼續服用，確保雄風不再受損及可調理身體。

18年科研成果 UCF幫男士叉滿電 肉蓯蓉有「沙漠人參」之稱，能強壯機能，有保腎陽、益精血、延緩衰老功效、且溫和無副作用。大學生命科學部教授，早於十八年前已在國際權威科研期刊發表關於肉蓯蓉的科研報告，證實人體細胞內存在着很多發電機，而肉蓯蓉蘊含獨特的「解偶聯因子UCF™ (Uncoupling Factors）」，可幫助男士提升活力。