新冠疫情｜元朗火鍋店多3確診累計23人染疫 追蹤190食客 一人深圳檢疫

本港昨新增280宗新冠肺炎確診個案，有32宗為輸入個案；再多3人死亡。近期爆疫的元朗火鍋酒家再新增3宗確診，累計23人染疫。衛生防護中心指已完成追蹤逾190名食客，有3人不在香港，其中一人正在深圳檢疫。另前日「安心出行」流動應用程式更新後，部分Android及華為手機用戶的「疫苗通行證」二維碼等被刪除，政府指已推出更新版本修正問題。

「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」近日爆發感染，昨再多3名食客確診，涉及2男1女、年齡介乎71至76歲，本月2至4日期間開始不適；至今群組累計23人染疫，包括20名食客、1名廚師和2名密切接觸者。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君認為，本月1日當日出現比較近距離的空氣傳播，已完成追蹤逾190名食客，有3人離港，其中一人正在深圳檢疫，兩人身處馬來西亞。而染疫食客涉及5至10張枱，集中在食肆中間和靠右位置，部分食客曾搭枱。

學校新增24宗檢測陽性個案，涉及9名教職員和15名學生，分布於23間學校；其中2名染疫學生屬同一家庭。而新增的3宗死亡個案，包括一名上月離世的90歲老翁，以及周二離世的一男一女，分別為68歲和86歲，均打了兩針疫苗。因應疫情和市民對服務的需求，醫管局8間指定診所今起停止運作，明日恢復普通科門診服務。

另外，政府資訊科技總監辦公室前日推出「安心出行」流動應用程式3.2.4版本，但部分Android及華為用戶更新程式後，其「疫苗通行證」二維碼等被刪除。資科辦指是服務承辦商出現技術錯誤，即晚已推出3.2.5更新版本修正問題，並向服務承辦商發出警告信，就事件向市民致歉。