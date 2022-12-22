新冠疫情｜學生壓力最受「學業」困擾 聽音樂睡覺打機紓壓

新冠疫情持續三年，學子面對前所未有的教學環境轉變，遵理潮指數與非營利組織首席快樂官協會訪問1,038名學生，調查結果顯示，首三位最困擾受訪者的事項依次為「學業」（約77.9%）、「公開試」（約72.0%）及「父母期望」（約27.6%）。面對課業的困擾，約56.4%受訪者認為在疫情持續下，學校恢復面授課感到「壓力增加」。

最損害幸福感成績未如理想排榜首

調查顯示，受訪學生認為首三項最損害幸福感的事情依次為「成績未如理想」（約68.6%）、「須應付考試」（約65.6%）及「休息時間減少」（約45.1%）。普遍受訪者面對壓力時，會選擇向朋輩傾訴（約53.2%）、假裝無事（約50.2%）、獨處哭泣（26.8%）。他們亦會嘗試以聽音樂（67%）、睡覺（48.7%）及打機（37.5%）的方法處理壓力。

學生面對壓力傾向獨自處理

首席快樂官協會創始人兼執行主席孫美妮指，疫情持續令人與人之間較容易產生疏離感，調查結果反映，學生面對壓力時傾向獨自處理甚至逃避問題。期望透過此次調查社會、家庭、學校可以著眼於不同的方式，鼓勵家長及教師加強對學生的關懷，以減低他們的孤獨感及心理壓力；締造和諧的學習環境，共創開心校園。